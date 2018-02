JO 2018 - Schi fond: Paul Pepene, locul 24 in proba de 15+15 km skiatlon; Podiumul a fost ocupat in intregime de Norvegia

"A fost greu in primele ture, pentru ca s-a rasfirat plutonul. A batut rau vantul, au fost si multe cazaturi, iar eu am ramas intr-un grup mai mic. Cand bate vantul din fata, cu cat e grupul mai mic, cu atat e mai greu de avansat. Am simtit gerul destul de tare. Schiurile au alunecat foarte bine si vreau sa multumesc staff-ului tehnic pentru acest lucru. Per ansamblu, pot spune ca sunt multumit in proportie de 70 la suta de rezultat, mai ales ca am lasat in urma nume mari. Mi-as fi dorit o clasare intre primii 15, dar sper ca in urmatoarele curse sa fie mai bine",Potrivit cosr.ro, Paul Pepene mai este inscris la 15 km liber (16 februarie), in proba pe echipe alaturi de Alin Cioanca (21 februarie) si la mass-start 50 de km clasic (24 februarie).Norvegianul Simen Hegstad Krueger a obtinut, la 24 de ani, prima medalie de aur, la prima participare la JO, cu timpul de 1 h 16 min 20 sec.Podiumul a fost completat de alti doi norvegieni, Martin Johnsrund Sundby (1:16:28) si de Hans Christer Holund (1:16:29.9).Potrivit Agerpres, Krueger avea doar o victorie in Cupa Mondiala si a atacat in penultimul tur al cursei, aducand Norvegiei prima medalie de aur la PyeongChang.Elvetianul Dario Cologna, campionul din 2014 de la Soci, s-a clasat pe locul 6 in clasament, in timp ce liderul Cupei Mondiale, norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo, a terminat pe 10, in conditii de ger, -13 grade Celsius. La cursa au luat parte 67 de schiori.1. Simen Hegstad Krueger (Norvegia) 1:16:20.02. Martin Johnsrud Sundby (Norvegia) 1:16:28.03. Hans Christer Holund (Norvegia) 1:16:29.94. Denis Spitov (AOR/sportiv olimpic rus) 1:16:32.75. Maurice Manificat (Franta) 1:16:34.26. Dario Cologna (Elvetia) 1:16:45.17. Andrew Musgrave (Marea Britanie) 1:16:45.78. Alex Harvey (Canada) 1:16:53.49. Martin Jaks (Cehia) 1:16:53.810. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 1:17:03.4..................................................................................24. Paul Constantin Pepene (Romania) 1:18:20.4