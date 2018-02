JO 2018 - Biatlon: Laura Dahlmeier, castigatoarea probei de sprint (7,5 km); Eva Tofalvi s-a clasat pe locul 81

Dahlmaier, cvintupla campioana mondiala in 2017, a obtinut primul titlu olimpic din cariera, la 24 de ani, devansandu-le in clasamentul final pe norvegianca Marte Olsbu, cu 24 sec 2/10, si pe cehoaica Veronika Vitkova, cu 25 sec 8/10.Tofalvi (39 ani), aflata la a sasea sa Olimpiada de iarna, a ocupat doar locul 81 (din 87 de sportive), sosind la 4 min 13 sec 8/10 de invingatoare. Romanca a ratat astfel intrarea in proba de urmarire, in care vor lua startul doar primele 60 de la sprint.Anastasija Kuzmina (Slovacia), campioana olimpica din 2010 si 2014, a ocupat doar locul 13.Clasament final:1. Laura Dahlmeier (Germania) 21:06.22. Marte Olsbu (Norvegia) 21:30.43. Veronika Vitkova (Cehia) 21:32.04. Marie Dorin Habert (Franta) 21:39.35. Vanessa Hinz (Germania) 21:46.56. Lisa Vittozzi (Italia) 21:46.77. Hanna Oeberg (Suedia) 21:47.08. Irene Cadurisch (Elvetia) 21:51.79. Daria Domraceva (Belarus) 21:52.410. Justine Braisaz (Franta) 21:54.1........................................................81. Eva Tofalvi (Romania) 25:20.0 etc.