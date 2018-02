JO 2018: Suedeza Charlotte Kalla, prima campioana olimpica de la PyeongChang

Kalla a fost cronometrata cu timpul de 40 min 44 sec 9/10, devansandu-le pe norvegianca Marit Bjoergen, cu 7 sec 8/10, si pe finlandeza Krista Parmakoski, cu 10 sec 1/10.Romanca Timea Lorincz, desi fusese anuntata in aceasta proba, nu a mai concurat la schiatlon, urmand sa debuteze marti la PyeongChang, in proba de sprint.Kalla si-a trecut in palmares a sasea sa medalie olimpica, trei de aur si trei de argint. Suedeza a mai cucerit aurul la Jocurile din 2010 (Vancouver), in proba de 10 km, si in 2015 (Soci), la stafeta. La Olimpiada trecuta a obtinut argintul la schiatlon.Bjoergen cucerise titlurile la schiatlon in 2010 si 2014, dar acum a trebuit sa se multumeasca doar cu argintul, avand in total 11 medalii la Jocurile Olimpice, dintre care sase de aur.In total, la PyeongChang vor fi acordate 102 medalii de aur.1. Charlotte Kalla (Suedia) 40:44.9 02. Marit Bjoergen (Norvegia) 40:52.73. Krista Parmakoski (Finlanda) 40:55.04. Ebba Andersson (Suedia) 40:55.85. Jessica Diggins (SUA) 40:59.66. Nathalie von Siebenthal (Elvetia) 41:02.5 etc.