VIDEO FOTOGALERIE Ceremonie spectaculoasa de deschidere a JO 2018: Culoare, lumini si istorie sub mesajul "Totul pentru viitor"

Desfasurata sub semnul pacii, ceremonia de deschidere a adus impreuna Coreea de Sud si Coreea de Nord la festivitatea de deschidere (lucru care nu s-a mai intamplat din 2006, de la Torino).Ceremonia a debutat cu clopotul pacii batand in mijlocul arenei din Pyeongchang si cu un superb foc de artificii.De la spectacol nu au lipsit, printre altele, tigrul alb, dragonul albastru, pasarea purpurie si testoasa neagra.Defilarea sportivilor a inceput cu Grecia (conform traditiei), iar la un moment dat a putut fi vazuta si delegatia Romaniei (a defilat a 13-a), dupa Liban si inainte de Luxemburg.Intrecerile au fost declarate deschise de presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Piesa "Imagine" a lui John Lennon (interpretata de muzicieni sud-coreeni) a rasunat in arena, iar cinci copii au eliberat porumbei catre cer, cu dorinta de pace.Nu au lipsit momentele "clasice" pentru un asemenea eveniment: arborarea steagului olimpic, intonarea imnului olimpic, juramantul sportivilor si aprinderea flacarii olimpice.Flacara a fost aprinsa de Kim Yuna, campioana olimpica din 2010 la patinaj artistic