Rusia va organiza luna viitoare o competitie "alternativa" pentru sportivii sai care nu au fost primiti la Olimpiada de Iarna

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, le-a cerut membrilor guvernului de la Moscova sa organizeze jocuri alternative cu aceleasi recompense financiare ca la Jocurile de iarna, potrivit cotidianului de business Vedemosti.“Cred ca aceasta (competitie alternativa) va avea loc dupa Jocurile Olimpice, in martie”, a spus vicepremierl Vitaly Mutko, fost ministru al sportului, potrivit Interfax.Vineri, Peskov, a declarat ca “nu exista nicio indoiala” ca jocurile alternative vor avea loc. “Lucrarile in acest sens sunt in desfasurare si aceste Jocuri sunt pregatite”, a declarat el potrivit agentiei TASS.