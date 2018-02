JO 2018: Flacara Olimpica a fost aprinsa la Pyeongchang (Coreea de Sud)

Cinci copii sud-coreeni au purtat lumanari care au intrat in arena pe ritmurile melodiei "Imagine" a lui John Lennon, cantata de artisti sud-coreeni.Mii de porumbei au intrat in arena, in forma unor sportivi de la snowboard, care au format cercurile olimpice, transmite News.ro.Apoi torta a fost purtata, rand pe rand, de mai multi campioni coreeni, pe ultima portiune de doua componente ale echipei unite de hochei pe gheata a Coreei de Nord si Coreei de Sud. Cele doua sportive i-au predat torta campioanei olimpice la patinaj artistic Kim Yuna, iar aceasta a fost cea care a aprins flacara la arena de la Pyeongchang.Imnul olimpic a fost interpretat de o soprana sud-coreeana.Thomas Bach a purtat torta pe o distanta de aproximativ 200 de metri, pana la urmatorul din stafeta, Miroslav Lajcak, presedintele celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU.JO 2018 se disputa in perioada 9-25 februarie 2018.