JO 2018: S-a apucat de patinaj acum sase luni doar pentru amuzament, iar acum participa la Olimpiada

Si mai interesant este faptul ca Laura nu avea nici macar echipamentul necesar cu doar 48 de ore inainte de startul competitiei."Sunt inca in stare de soc, am fost anuntata acum sapte zile ca voi merge la JO. Este o mare surpriza pentru mine, habar nu am cum am ajuns aici" -"Am inceput patinajul viteza in iulie doar pentru amuzament si acum sunt la Jocurile Olimpice", a completat Laura, sportiva care va participa in probele de viteza alaturi de compatriotul Pedro Causil.De-a lungul timpului, Laura Gomez a mai reprezentat Columbia in competitii de role.Gomez se afla pe lista de rezerve pentru probele de patinaj viteza, insa a beneficiat de excluderea sportivilor rusi in cadrul scandalului de dopaj.