JO 2018: Schi acrobatic - Mikael Kingsbury a dominat calificarile in proba de movile

Kingsbury, sextuplu detinator al titlului Cupei Mondiale de movile, l-a devansat cu peste doua puncte pe rusul Aleksandr Smyshliaev (83,93 puncte), care concureaza sub drapel olimpic, in timp ce kazahul Dmitri Reikherd a ocupat locul 3 (81,23 puncte)."Nu am castigat o medalie azi, mai am de lucru pana la finala, dar m-am simtit in cea mai buna forma", a declarat Kingsbury.Primii zece din aceasta mansa de calificari sunt calificati direct pentru finala de luni. Alti 20 de concurenti vor trebui sa treaca prin recalificari pentru a spera la un loc in finala, care va aduna la start cei mai buni 20 de schiori.