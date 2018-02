Incepe lupta pentru medalii: 10 sportivi de urmarit la Jocurile Olimpice - Cine va straluci la PyeongChang?

Sport: Patinaj artisticVarsta: 18Medvedeva va participa la JO de la PyeongChang sub drapel neutru, ca urmare a suspendarii Rusiei din cauza acuzatiilor referitoare la sistemul de dopaj institutionalizat din aceasta tara.Medvedeva este dubla campioana mondiala (2016 si 2017) si dubla campioana europeana (2016 si 2017). La Campionatele Europene de patinaj artistic din acest an, rusoaica s-a clasat pe locul al doilea, dupa compatrioata sa Alina Zagitova (15 ani).Sursa foto: nbcolympics.comSport: BiatlonVarsta: 29La Jocurile Olimpice de iarna de la Soci (2014), Fourcade a castigat trei medalii, dintre care doua de aur (proba individuala 20 km si proba de urmarire 12.5 km). Francezul este de sase ori castigatorul clasamentului general al Cupei mondiale de biatlon si de 11 ori campion mondial in perioada 2011-2017.Sursa foto: biathlon.comSport: Schi alpinVarsta: 33Lindsey Vonn are in palmares o singura medalie olimpica de aur, cucerita la editia din anul 2010 de la Vancouver, in proba de coborare. Vonn este schioarea cu cele mai multe succese din istoria Cupei Mondiale feminine (81) si de patru ori castigatoarea marelui Glob de Cristal (2008-2010 si 2012).Sursa foto: fis-ski.comSport: Schi alpinVarsta: 28Marcel Hirscher are in palmares sase medalii de aur la Campionatele Mondiale de schi alpin, insa detine o singura medalie olimpica: argint in proba de slalom, la Jocurile Olimpice din 2014 (Soci). Austriacul domina autoritar actulul sezon al Cupei Mondiale de schi alpin (10 victorii) si spera sa cucereasca primul sau titlu de campion olimpic. Hirscher este considerat "regele" circuitului mondial de schi alpin, reusind sa castige de sase ori consecutiv marele Glob de Cristal, intre anii 2012 si 2017.Sursa foto: fis-ski.comSport: Patinaj vitezaVarsta: 31Sven Kramer, multiplu campion european si mondial, detine in total sapte medalii olimpice, dintre care trei sunt de aur: doua in proba de 5.000 m (2010 si 2014) si una cu echipa Olandei, in proba de urmarire (2014). In urma cu opt ani, la Vancouver, olandezul a pierdut titlul olimpic in proba de 10.000 de metri, desi a incheiat primul cursa. Kramer a fost descalificat atunci din cauza ca a fost sfatuit gresit de antrenorul sau sa schimbe culoarul pe care patina.Sursa foto: teamnl.orgSport: SnowboardVarsta: 17Chloe va participa pentru prima data la Jocurile Olimpice de iarna si este vazuta de multi specialisti favorita la castigarea unei medalii de aur. Ea a castigat de patru ori proba de SuperPipe in cadrul turneului X Games si a cucerit doua medalii de aur la Jocurile Olimpice de tineret din 2016, la probele half-pipe si slopestyle. In 2016, Chloe Kim a devenit prima femeie care a executat perfect "back-to-back 1080s", o figura extrem de dificila (a fost notata cu nota maxima).Sursa foto: si.comSport: Schi alpinVarsta: 22La doar 18 ani, Shiffrin castiga prima sa medalie olimpica, aur in proba de slalom din cadrul Jocurilor Olimpice de la Soci, devenind cea mai tanara schioare care cucereste titlul suprem la aceasta disciplina. Americanca este tripla campioana mondiala la proba de slalom (2013, 2015 si 2017). Shiffrin are pana acum 10 victorii in actualul sezon al Cupei Mondiale si domina cu autoritate clasamentul general. De-a lungul timpului, schioarea americana a inregistrat 41 de victorii in Cupa Mondiala de schi alpin.Sursa foto: fis-ski.comSport: Patinaj artisticVarsta: 26Cu trei saptamani inainte de JO 2018, Javier Fernandez a castigat pentru a sasea oara consecutiv titlul european la patinaj artistic. Spaniolul are in palmares si doua titluri mondiale (2015 si 2016). La JO de la Soci, Fernandez s-a clasat pe locul 4, dar spaniolul tinteste acum un titlu olimpic la PyeongChang. Va fi a treia prezenta pentru Javier Fernandez la Jocurile Olimpice de iarna, dupa cele din 2010 si 2014.Sursa foto: gettyimages.co.ukSport: Sarituri cu schiurileVarsta: 30Kamil Stoch, dublu campion olimpic la Soci, a castigat toate concursurile din acest an in Turneul celor Patru Trambuline, devenind astfel al doilea saritor cu schiurile din istorie care reuseste aceasta performanta, dupa germanul Sven Hannawald, in 2002. In 2014, Stoch a castigat marele Glob de Cristal al Cupei Mondiale la sarituri cu schiurile.Sursa foto: gettyimages.comSport: BobVarsta: 32Kaillie Humphries este dubla campioana olimpica la bob doua persoane (2010 si 2014), alaturi de canadianca Heather Moyse. In actualul sezon al Cupei Mondiale, Humphries a condus bobul sau catre trei victorii si s-a clasat de doua ori pe locului doi, fiind liderul clasamentului general.Sursa foto: bobteamhumphries.com