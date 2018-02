​PREZENTARE JO 2018 PyeongChang: Visul trait o data la patru ani - Romania, "invizibila" din 1968 - O singura medalie in istoria participarilor

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Va reusi Romania sa produca minunea castigand o medalie la JO 2018?

Daca "sora" mai mare (n.r. JO de vara) a avut prima editie in, Olimpiada de iarna s-a lasat putin asteptata, povestea incepand in. Chamonix a avut onoarea sa dea. Intre 24 ianuarie si 5 februarie 1924, Franta a fost capitala mondiala a sporturilor de iarna.Norvegia si Finlanda au cucerit cele mai multe medalii de aur (cate 4), in timp ce(Finlanda - patinaj viteza) a fost sportivul care a urcat de cele mai multe ori pe prima treapta a podiumului (de trei ori, la egalitate cu norvegianul) si care a avut in total cele mai multe medalii (5).* Sursa foto: Par Inconnu - Finnish Olympic CommitteeCompetitia a fost considerata un succes urias, lucru subliniat si de(fondatorul CIO si parintele Jocurilor Olimpice moderne): "Jocurile Olimpice de Iarna au inregistrat o mare victorie prin disputarea acestei prime editii. Sunt foarte fericit, dintotdeauna mi-am dorit sa vad impreuna toti sportivii, intr-un cadru legalizat".*Sursa foto: Wikipedia*Sursa foto: WikipediaIn ceea ce ne priveste,, lucru care s-a mai intamplat la o singura editie a JO de iarna:La Chamonix au fost in total, dintre care doar. La start s-au gasit: Austria, Belgia, Canada, Statele Unite, Finlanda, Franta, Marea Britanie, Ungaria, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, Cehoslovacia si Iugoslavia.Desi vorbim despre o competitie care a avut loc acum 94 de ani, costurile pentru organizarea unei intreceri de o asemenea amploare au fost destul de mari. Comitetul Olimpic Francez a contribuit cu 500.000 de franci, in timp ce "Credit foncier de France" a contribuit, de asemenea, cu un imprumut de 500.000 de franci.Nu a fost insa suficient, iar unele intarzieri au dus la majorarea costurilor. In aceste conditii, Municipalitatea din Chamonix a contribuit pana la urma doar singura cu suma dedin totalul de. Lucrarile au debutat pe, iar pana la start totul a fost pus la punct pana la ultimul detaliu.La competitie au fost, iar in total organizatorii au inregistrat venituri deBiatlon, Bob, Combinata nordica, Curling, Hochei pe gheata, Patinaj artistic, Patinaj viteza, Sarituri cu schiurile si Schi fond.Cu primul pas, si cel mai important, facut la Chamonix, JO si-au urmat cursul firesc, iar fiecare editie si-a pus amprenta asupra a ceea ce a ajuns astazi Olimpiada de iarna. La patru ani distanta (n.r. 1928), Elvetia a fost gazda intrecerii, la St. Moritz.1924 - Chamonix, Franta1928 - St. Moritz, Elvetia1932 - Lake Placid - SUA1936 - Garmisch-Partenkirchen, Germania1940 - Sapporo (Japonia) - Nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea razboi mondial1944 - Cortina d'Ampezzo (Italia) - Nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea razboi mondial1948 - St.Moritz, Elvetia1952 - Oslo, Norvegia1956 - Cortina d'Ampezzo, Italia1960 - Squaw Valley, SUA1964 - Innsbruck, Austria1968 - Grenoble, Franta1972 - Sapporo, Japonia1976 - Innsbruck, Austria1980 - Lake Placid, SUA1984 - Sarajevo, Iugoslavia1988 - Calgary, Canada1992 - Albertville, Franta1994 - Lillehammer, Norvegia1998 - Nagano, Japonia2002 - Salk Lake City, SUA2006 - Torino, Italia2010 - Vancouver, Canada2014 - Sochi, Rusia2018 - PyeongChang, Coreea de Sud2022 - Beijing, China.Norvegia conduce in clasamentul tarilor cu cele mai multe medalii reusite de-a lungul Jocurilor Olimpice de iarna:Podiumul este completat de USA (96/102/84) si Germania (78/78/53). Fosta Uniune Sovietica se afla pe patru: 78/57/59.Din categoria "", Romania se ghideaza la JO de iarna dupa principiul "". Astfel, tara noastra ramane "agatata" pe panoul de onoare doar cu1928 - locul 7, echipajul de bob 5 persoane1932 - locul 4, echipajul de bob, doua persoane, format din Alexandru Papana si Dumitru Hubert1936 - locul 13, la patinaj artistic, in proba de perechi1948 - locul 38, Dumitru Sulica, slalom1952 - locul 10 la schi, stafeta 4 x 10 km masculin1956 - locul 14, echipajele de bob doua si 4 persoane1964 - locul 5, Gheorghe Vilmos, in proba de biathlon, 20 km1972 - locul 5, echipajul de bob doua persoane, format din Ion Panturu si Ion Zangor1976 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1980 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1984 - locul 7, echipajul de bob 4 persoane1988 - locul 12, echipa feminina a Romaniei, Cross-Country 4x5 km1992 - locul 4, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1994 - locul 6, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1998 - locul 11, Eva Tofalvi, biatlon2002 - locul 15, sanie doua persoane (masculin), bob doua persoane feminin2006 - locul 14, Gheorghe Chiper la patinaj artistic si echipa feminina de biatlon2010 - locul 10, echipa feminina de biatlon.2014 - locul 17, prin echipajele de dublu masculin si feminin de bob.Romania nu isi propune nici la editia din 2018 cucerirea vreunei medalii, obiectivul clar fiind clasarea pe un loc cat mai bun. Din delegatia Romaniei fac parte, ei vor reprezenta tricolorul pe taram asiatic.Maria Adela Constantin si Andreea Grecu (bob 2), Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi (bob 2); Dorin Alexandru Grigore, Florin Cezar Craciun, Levente Bartha (bob 4), Beatrice Puiu (rezerva) - antrenori Paul Neagu (bob 2 - feminin), Iulian Daniel Pacioianu (bob 2 - masculin), Silviu Dan Scurtu (bob 4);Alexandru George Barbu, Ania Monica Germaine Caill - antrenor Sebastian Petrus Barbu;Alexandra Ianculescu - antrenor Gregg Douglas PlanertAlin Florin Cioanca, Paul Constantin Pepene, Timea Lorincz - antrenori Carlo Zoller si Constantin Daniel Borca;Daniela Vasilica Haralambie - antrenor Csaba Magdo-Nemeth;Eva Tofalvi, Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus Faur, George Razvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Marius Petru Ungureanu - antrenori Gheorghe Girnita, Gheorghe Vasile, Simon Marton; maseur - Cristian Marian Mosoiu; serviceman - Roland Ciprian Gerbacea;Raluca Stramaturaru (simpu feminin), Valentin Cretu, Andrei Turea (simplu masculin), Cosmin Atodiresei, Stefan Musei (dublu masculin) - antrenori Eugen Teodor Radu (sanie dublu), Alexandru George Comsa (sanie simplu);Maria Marinela Mazilu, Dorin Dumitru Velicu - antrenor Delia Ivas, conform site-ului oficial al COSR."Nu va exista niciodata un moment in care vom putea spune ca am castigat lupta impotriva dopajului. Acest lucru va continua mereu pentru ca, din pacate, se pare ca este un fel de natura umana, ori de cate ori oamenii concureaza impotriva altora, unii sunt gata sa obtina un avantaj ilegal.Indiferent daca este vorba de sport, de afaceri sau de taxe, nu are nicio importanta. Avem legi ale guvernelor noastre de mii de ani si, totusi, aceasta problema exista. Nu putem inalta stacheta prea sus, pentru a spune ca trebuie sa castigam. Momentul in care vom putea spune nu va veni, din pacate. Vom avea cele mai riguroase testari inaintea competitiei din istoria olimpica. Pana acum au fost efectuate deja, incepand din luna aprilie a anului trecut" -Coreea de Sud va gazdui (intre 9 si 25 februarie), lucru garantat de cifrele competitiei asiatice.Sa o luam in ordine: vor fi in total aproape(2925), din. La Soci () au luat partede sportivi, din. Cea mai importanta delegatie va fi cea a SUA (cea mai puternica care a luat vreodata parte la JO de iarna):de sportivi, urmata de Canada:Coreea de Sud (tara gazda) va avea si ea un numar record de participanti:. Editia cu numarul XXIII a JO va marcai, in urma scandalului de dopaj cu care s-a confruntat aceasta tara. Vor concura totusiLa PyeongChang isi vor facede iarna si tari precumVom avea de-a face si cu un numar record de medalii decernate:. Acest lucru a fost posibil dupa includerea in programul competitiei a unor probe noi: schi alpin pe echipe, snowboard big air, curling dublu mixt etc.Dupa o pauza de 12 ani (Torino 2006), delegatiile dinla ceremonia de deschidere.In 2011, PyeongChang a castigat dreptul de a organiza Jocurile Olimpice de iarna din 2018. Cui, coreenii si-au depasit categoric concurentii: 25 de voturi a avut(Germania) si 7(Franta).Africa: 8America: 12Asia: 20Europa: 50 (aici intra si atletii olimpici din Rusia)Oceania: 3Pyeongchang este un oras din partea de nord-est a tarii, care se afla in apropierea muntilor Taebaek. Distanta dintre Pyeongchang si Seul (capitala) este de aproximativ. Se afla la o altitudine de. De-a lungul timpului, Pyeongchang a participat de trei ori la selectia pentru organizarea JO:8. Doar ultima data a fost cu noroc.- "Alpii din Coreea de Sud".~44.000.1,463.65 km2.*Sursa foto: CNN*Sursa foto: visitkorea.or.krLa JO din Coreea de sud vor fi, la, din: patinaj (patinaj artistic, patinaj viteza si patinaj viteza pe pista scurta), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordica, sarituri cu schiurile si snowboard), bob (bob si scheleton), biatlon, curling, hochei pe gheata si sanie.(11 evenimente la care vor fi decernate medalii): Si-a facut aparitia in familia olimpica din 1936(11): Din 1960(3): 1924-1956, apoi din 1964(12): Din 1924(3): 1924, apoi din 1998(5): Din 1924(10): Din 1992(2): Din 1924(4): Din 1964(3): Din 1924(8): Din 1992(2): 1928, 1948, din 2002(4): Din 1924(10): Din 1998(14): Din 1924.Pentru prima data in istorie, se vor decernaare o capacitate desi are forma de pentagon. Este cea mai importanta cladire construita pentru JO. Costurile totale:. Interesant de stiut:. Stadionul a fost construit in perioada 2014-2017, arena fiind inaugurata peAre o capacitate totala de(6300 pe scaune, 2200 in picioare). Initial, aici ar fi trebuit sa fie construita arena care va gazdui festiviatile de deschidere si de inchidere a JO. Va gazdui: combinata nordica, sarituri cu schiurile si snowboard.Asa cum arata si numele, aici vor avea loc concursurile de biathlon. Capacitate:(4.500 pe scaune si 3.000 in picioare).Va gazdui combinata nordica si cross-country schi. Capacitate:(4.500 pe scaune, 3.000 in picioare).Aici vor avea loc intrecerile de bob, sanie si skeleton. Capacitate:(1.000 pe scaune si 6.000 in picioare).Va gazdui concursurile de schi alpin (slalom, slalom urias, pe echipe). Capacitate:(2.500 pe scaune, 3.500 in picioare). In proba masculina de slalom urias, startul se va da de la, iar la femei de laVa gazdui concursuri de schi alpin (downhill, Super-G si combinata alpina - masculin si feminin). Are o capacitate de(3.600 pe scaune si 2.900 in picioare).Va gazdui concursuile de schi freestyle si snowboard. Dispune de o capacitate de(10.200 pe scaune si 7.800 in picioare).Aici vor avea loc meciurile de hochei pe gheata. Capacitate:, toate pe scaune. Costuri:. Constructia a inceput in iulie 2014 si a fost finalizata in martie 2017.Va gazdui concursurile de patinaj viteza. Capacitate:. Constructia a inceput pe 29 octombrie 2014 si s-a incheiat in ianuarie 2017.Va gazdui concursurile de patinaj artistic si short track. Are o capacitate de. A fost construita special pentru Jocurile Olimpice din 2018. Dimensiuni: 60m X 30m. A costat, a fost inaugurata pe 14 decembrie 2016.Va gazdui concursurile de curling. Are o capacitate de. A fost inaugurata in 1998, insa a fost renovata pentru JO intre octombrie 2015 si octombrie 2016.Cu o capacitate de, arena va gazdui meciuri de hochei pe gheata. Dimensiuni: 60m X 30m. Constructia a inceput in iunie 2014 si a fost finalizata in februarie 2017.Conform organizatorilor,. Combina imaginea iernii (reprezentata de gheata si zapada) cu cea a sporturilor de iarna si a sportivilor. Totul impreuna, intr-o(JO Paralimpice) sunt mascotele oficiale ale Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud. Primul este un tigru alb, iar al doilea un urs negru asiatic. Cele doua mascote au fost alese pe baza votului populatiei. Numele lor a fost facut public peOrganizatorii au precizat ca medaliile de la Jocurile Olimpice sunt o combinatie a totd. Produsul final a fost rezultatul imbinarii dintre(Hangul -),) si).Editia cu numarul XXIII a Jocurilor Olimpice de iarna se va putea vedea in direct in tara, Eurosport si TVR urmand sa transmita competitia asiatica. Postul public va difuza imagini din postura "free-to-air", in timp ce Eurosport detine drepturile pentru intreg evenimentul in aproape toata Europa.In momentul in care in Romania este, de exemplu, ora, la PyeongChang este. Orasul din Coreea de Sud se afla cu sapte ore in fata orei din Bucuresti.Organizatorii au anuntat, inca din aprilie 2016, preturile biletelor de intrare la JO. Tichetele (puse in vanzare din octombrie 2016) au preturi cuprinse intredolari si. Spre exemplu, la Ceremonia de deschidere biletele pot fi gasite la preturi cuprinse intre. Gazdele competitiei au precizat pe 21 ianuarie 2018 cadin bilete si-au gasit deja proprietarul.In varsta de 30 de ani (pe care ii va implini pe 18 mai),este un cantaret din Coreea de Sud. Acesta interpreteaza imnul oficial al JO 2018. Melodia se numeste