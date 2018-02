U BT Cluj s-a calificat in faza play-off a FIBA Europe Cup la baschet

Campioana en-titre a Romaniei, U BT Cluj, a invins, miercuri, scor 77-71 (36-36), echipa Keravnos, in ultimul meci din faza secunda a grupelor FIBA Europe Cup. Meciul a fost deschis prin aruncarea Simonei Halep, aflata la Cluj-Napoca pentru a sustine echipa Romaniei in FedCup, cu Canada, si le-a purtat noroc ardelenilor, scrie News.ro.





Principalii marcatori ai partidei au fost Watson 20 puncte, Kromah 16, pentru U BT Cluj, respectiv King si Abukar, cate 15, pentru Keravnos.





In cealalta partida a grupei L, disputata la aceeasi ora cu meciul de la Cluj-Napoca, Donar Groningen a castigat cu ultima clasata, Belfius Mons-Hainaut, scor 96-72, si a obtinut calificarea in faza play-off.





Donar Groningen (10 puncte) si U BT Cluj (9) se califica in faza play-off.





Partida de la Cluj-Napoca, disputata in Sala "Horia Demian", de 2.525 de locuri, datorita faptului ca BT Arena este ocupata in vederea disputei Romania - Canada, din FedCup, a fost deschisa de Simona Halep, care a savurat momentul si s-a bucurat de aprecierea fanilor.





"Asta seara am avut parte de o surpriza placuta. Am sustinut echipa U BT Cluj si am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup", a scris Simona Halep pe Facebook, postand si cateva fotografii in timpul partidei de baschet.





In primele cinci meciuri din grupa L, U BT Cluj a obtinut urmatoarele rezultate: 73-77 si 72-92 cu Donar Groningen, 85-81 si 80-77 cu Belfius Mons-Hainaut si 71-67 cu Keravnos.





U BT Cluj a incheiat grupa E preliminara pe prima pozitie, cu 11 puncte, iar conform regulamentului a continuat in grupa L, adversare fiind echipele Donar Groningen (Olanda), Keravnos (Cipru) si Belfius Mons-Hainaut (Belgia).





Primele doua clasate in fiecare din cele patru grupe ale fazei a doua se vor califica in optimile de finala, unde vor ajunge si opt formatii eliminate din Basketball Champions League.





U Banca Transilvania Cluj a inceput sezonul in Basketball Champions League, dar a fost eliminata in turul doi de formatia germana MHP Riesen Ludwigsburg, avand astfel dreptul de a continua in grupele FIBA Europe Cup.





In grupa I a competitiei evolueaza si Vlad Moldoveanu, cu Demir Insaat (Turcia).





Alte trei echipe romanesti - Steaua Bucuresti, CSM Oradea, CSU Sibiu - au disputat partide in preliminariile FIBA Europe Cup, dar au fost eliminate in primul sau al doilea tur. U BT Cluj a ramas astfel singura reprezentanta a Romaniei in cupele europene.