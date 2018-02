​VIDEO Suferinta din umbra victoriei - Lindsey Vonn, accidentarile si marea pasiune: "Iubesc viteza"

Povestile JO

In weekend-ul recent incheiat, americanca a uimit inca o data lumea sportului: sambata (n.r. 3 februarie) a inregistrat a 80-a sa victorie in Cupa Mondiala de Schi (la Garmisch-Partekirchen) , devenind la 33 de ani cea mai varstnica invingatoare intr-o cursa de coborare, proba sa favorita (al 41-lea succes din cariera).La doar o zi distanta a repetat performanta: a 81-a sa victorie in Cupa Mondiala (a 42-a la coborare) . A mai facut un pas spre recordul legendarului schior suedez Ingermar Stenmark, care a inregistrat 86 de succese in circuitul mondial de schi alpin, intre 1975 si 1989."Pur si simplu imi place sa fiu rapida, din ce in ce mai rapida", le marturisestejurnalistilor americani de la USA Today, in timp ce pe chip se poate citi bucuria unui copil."Totul se schimba atunci cand imi pun schiurile in picioare, capata alta dimensiune. De fiecare data cand fac o coborare imi doresc sa fiu rapida, iar cand ajung la linia de final zambesc in interiorul meu, indiferent cat de mult ma rezultatul obtinut. Imi aduc aminte de copilarie: tot ce visam era sa fiu cea mai buna"Ce poti sa simti in acele momente in care totul se masoara in sutimi de secunda? - "Zambesc cu gura pana la urechi, esti atat de plin de viata." -"Am avut parte de pregatirea pe care mi-o doream inainte de participarea la PyeongChang. Vom vedea ce va fi, ma simt bine" -, raspunzand intrebarii unui reporter de la Associated Press.Poti sa ajustezi multe de-a lungul unei cariere de sportiv profesionist, insa cel mai dificil lucru il reprezinta mentalitatea. Cel putin daca este sa o credem pe Picabo Street, campioana olimpica la Super-G in 1998."Mentalitatea de campion este ceva ce nu poti invata, nimeni nu te poate ajuta in acest sens. O ai sau nu" -Cand vine vorba de noroc, Lindsey da usor din cap si recunoaste, cu jumatate de gura, ca a avut multe batai de cap de-a lungul carierei in ceea ce priveste accidentarile.Vonn ar putea fi obiect de studiu ortopezi sau terapeuti. A suferit accidentari importante la brat, degete, cap, genunchi. Apoi iar la genunchi, la celalalt genunchi. Exista putine parti din corpul sportivei care sa nu fi avut de suferit.A incheiat pe opt coborarea la Torino (JO 2006), la doar doua zile dupa ce fusese internata in spital in urma unei cazaturi. Nu a putut participa la Soci (JO 2014), din cauza unei accidentari la genunchi."Nu ma uit inapoi si zic . Ma gandesc ca am muncit foarte mult, ca sunt o persoana luptatoare si ca am avut de fiecare data puterea sa revin. Deci, nu ma uit inapoi ca la ceva negativ" -"Are o capacitate incredibila de a putea reveni, atat din punct de vedere fizic, cat mai ales mental. Alti sportivi cu siguranta ca ar fi renuntat: atata suferinta, atatea luni dureroase de recuperare..." -"Tot ce mi-am dorit a fost sa schiez cat mai repede. Iubesc ceea ce fac. Nu am fost nici pe departe cel mai tare copil din lume, nici cel mai popular, nici cel mai cuminte. Eram doar copilul care se afla mereu pe munte" -nascuta pe 18 octombrie 1984. 1,77 metri, a debutat la Cupa Mondiala la doar 16 ani (pe 18 noiembrie 2000). A castigat medalia de aur la JO 2010 (Vancouver) in proba de coborare si bronz la aceeasi editie la Super-G.La Cupa Mondiala si-a trecut in cont deja 81 de victorii (42 coborare, 28 Super-G, 4 la Slalom Urias, doua la Slalom si 5 la Combinata).