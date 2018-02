Tenis de masa: Bernadette Szocs a invins-o pe Li Jie si a castigat ITTF Europa Top 16

Pe locul trei la competitia de la Montreux, Elizabeta Samara a incheiat pe locul trei, invingand-o pe suedeza Matilda Ekholm in meciul pentru medalia de bronz.Romanca s-a impus cu scorul de 4-2 (11-4, 8-11, 11-6, 11-9, 4-11, 11-8) in fata Matildei Ekholm.A treia reprezentanta a Romaniei, Daniela Dodean-Monteiro, a fost invinsa in optimi de Jia Liu (Austria), cu 4-2.Primele trei clasate la ITTF Europa Top 16 au obtinut calificarea la Cupa Mondiala in proba individuala.