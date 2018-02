Surse - FedCup: Simona Halep nu se va afla in lotul Romaniei pentru partida cu Canada

Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.





Informatia a fost publicata in premiera de site-ul doartenis.ro, iar apoi a fost confirmata de Buzarnescu pentru adevarul.ro."Am fost chemata la Fed Cup, care va fi o experienta frumoasa. Mi-as dori sa joc macar un meci, fie la simplu, fie la dublu pentru Romania" -Cu toate acestea, Ana Bogdan (jucatoare care se afla la cea mai buna clasare din ierarhia WTA - locul 86) a precizat pentru Ziare.com ca va pleca la Cluj-Napoca, acolo unde va face parte din echipa Romaniei.*Pana in momentul de fata, Federatia Romana de Tenis nu a confirmat oficial inlocuirea Simonei cu Mihaela in echipa de FedCup."Ma voi antrena, voi intra in program normal, dar inca nu stiu daca voi putea juca. Va fi o decizie pe care o vom lua impreuna cu celelalte jucatoare si cu restul staff-ului. Fizic ma simt bine, sunt in regula, la prima vedere. Totusi, simt ca mai am nevoie de odihna" -In urma acestei modificari, echipa Romaniei va fi compusa din urmatoarele jucatoare: Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Mihaela Buzarnescu (43 WTA)/ Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu).In varsta de 29 de ani, Buzarnescu va bifa prima convocare in echipa Romaniei.Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.