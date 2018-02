VIDEO Petra Kvitova a castigat turneul de la Sankt Petersburg

Puternica pe picioare si cu lovituri aspre, Petra a "omorat" suspansul finalei inca din debut: a facut break-uri, si-a etalat minunatul joc ofensiv si a adus-o uneori pe Mladenovic pana in "apropierea" lacrimilor.Intr-o ora si cinci minute (atat cat a durat finala), Petra a cedat doar trei game-uri, superioritatea ei fiind una evidenta. Kvitova are armele necesare pentru a avea un sezon 2018 reusit, prestatia de duminica amintindu-ne de acea jucatoare care cucerea de doua ori Wimbledon-ul (2011 si 2014).Dupa ce a pierdut finala, Mladenovic va parasi, de saptamana viitoare, TOP 10 WTA (va cadea pe 13), in timp ce Petra va inregistra un salt de opt pozitii (pana pe 21). Pentru Kvitova acesta a fost titlul 21 cucerit in circuitul WTA.Kvitova va pleca din Rusia cu un cec in valoare de $137.125 si cu 470 de puncte in ierarhia WTA de simplu, iar Mladenovic cu $73.065 si 305 puncte WTA.