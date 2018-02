​Cupa Davis: Victorie in 48 de minute pentru Tecau si Mergea (Romania - Luxemburg 2-1)

Meciul a curs intr-o singura directie, Horia si Florin castigand cu 6-0, 6-1, dupa doar 48 de minute.Duminica se vor mai juca meciurile de simplu Marius Copil vs Ugo Nastasi si Nicolae Frunza vs Christophe Tholl.Romania vs Luxemburg se disputa in "Sala Polivalenta" din Piatra Neamt.ITF (Federatia Internationala de Tenis) testeaza in aceste zile un nou format pentru Cupa Davis: meciurile se disputa sambata si duminica (s-a renuntat la ziua de vineri), iar disputele se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi (inainte era din "cinci").