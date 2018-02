​Cupa Davis: Romania, condusa suprinzator cu 1-0 de Luxemburg (Frunza, invins de Ugo Nastasi)

Locul 569 in lume, Frunza a avut si momente bune de joc, insa si o cadere in setul al treilea, iar acest lucru l-a costat pierderea partidei.In mod surprinzator, Nastasi (24 de ani, care nu figureaza in clasamentul mondial) s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 16 minute. In a doua disputa a zilei se vor intalni Marius Copil (94 ATP) vs Christophe Troll (23 ani, fara clasament).Duminica vor avea loc meciurile: Florin Mergea/Horia Tecau - Ugo Nastasi/Christophe Tholl, Marius Copil - Ugo Nastasi si Nicolae Frunza - Christophe Tholl. Primul meci va incepe la ora 11:00.Romania vs Luxemburg se disputa in "Sala Polivalenta" din Piatra Neamt.ITF (Federatia Internationala de Tenis) testeaza in aceste zile un nou format pentru Cupa Davis: meciurile se disputa sambata si duminica (s-a renuntat la ziua de vineri), iar disputele se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei seturi (inainte era din "cinci").