VIDEO WTA Sankt Petersburg: Caroline Wozniacki (1 WTA) a parasit competitia in sferturi - Daneza a fost invinsa in doua seturi de Daria Kasatkina

Dupa victoria categorica obtinuta in prima partida disputata la turneul WTA de la Sankt Petersburg, Caroline Wozniacki (numarul 1 WTA si principala favorita) nu s-a mai ridicat la nivelul asteptat si a cedat in sferturile competitiei. Daria Kasatkina (23 WTA), cap de serie numarul 8, a pus capat seriei de 12 victorii reusite de campioana de la Asutralian Open in acest inceput de an. A fost 7-6(2), 6-3 pentru jucatoarea in varsta de 20 de ani, dupa o ora si 31 de minute de joc.





Este prima victorie obtinuta de Kasatkina in fata Carolinei Wozniacki, dupa ce daneza castigase anul trecut prima confruntare cu jucatoarea din Rusia: scor 6-2, 7-5, in prima runda a turneului de la Dubai.







Kasatkina a reusit pentru a doua oara sa se impuna in fata numarul 1 WTA, dupa ce anul trecut a invins-o pe Angelique Kerber in optimile turneului de la Sydney, scor 7-6(5), 6-2, jucatoarea din Germania aflandu-se atunci pe prima pozitie a clasamentului WTA.





In penultimul act al competitiei, Kasatkina o va infrunta pe Kristina Mladenovic (Franta, 10 WTA), cap de serie numarul 4 si detinatoarea trofeului. Mladenovic a castigat singura intalnire de pana acum cu Daria Kasatkina, in 2015, in turul al treilea de la US Open, scor 6-2, 6-3.





Kasatkina se afla pentru a doua oara in cariera in semifinalele turneului de la Sankt Petersburg, ea reusind aceasta performanta si la editia din 2016. Rusoaica a fost invinsa atunci de elvetianca Belinda Bencic.







Pentru prezenta in sferturile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg, Wozniacki va fi recompensata cu un cec in valoare de 20.350 de dolari si 100 de puncte in clasamentul WTA. De cealalta parte, Kasatkina va primi 37.850 de dolari si 185 de puncte WTA.





Rezumatul meciului dintre Wozniacki si Kasatkina:









Statistica partidei Wozniacki vs Kasatkina:



Asi: 1-1

Duble greseli: 1-4

Erori nefortate: 35-25

Puncte castigate cu primul serviciu: 48% (13/27) - 72% (13/18)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 58% (7/12) - 67% (10/15)

Puncte de break salvate: 33% (1/3) - 0% (0/2)

Puncte de break castigate: 100% (2/2) - 67% (2/3)

Lovituri castigatoare: 14-17

Total puncte castigate: 55-74

Durata meci: 1h 31min.







S-au disputat in sferturi:



Julia Goerges (Germania) - Elena Rybakina (Rusia) 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic (Franta) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-3

Petra Kvitova (Cehia) - Jelena Ostapenko (Letonia) 6-0, 6-2

Daria Kasatkina (Rusia) - Caroline Wozniacki (Danemarca) 7-6(2), 6-3



Program semifinale:





Daria Kasatkina vs Kristina Mladenovic

Julia Goerges vs Petra Kvitova