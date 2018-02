​VIDEO WTA Sankt Petersburg: Jelena Ostapenko, infrangere drastica in sferturile competitiei - Petra Kvitova s-a impus cu 6-0, 6-2

Dupa ce a fost invinsa chiar din primul tur la Australian Open, Petra Kvitova (29 WTA) arata o forma foarte buna la turneul WTA de la Sankt petersburg, reusind calificarea in penultimul act al competitiei. Jucatoarea din Cehia a avut nevoie doar de 57 de minute pentru a o elimina pe letona Jelena Ostapenko (6 WTA), favorita numarul 2, scor 6-0, 6-2.





Dubla castigatoare la Wimbledon (2011 si 2014), Kvitova a servit foarte bine, a returnat incredibil si nu i-a dat nicio sansa campioanei din 2017 de la Roland Garros. Singurele mingi de break (3) ale letonei au venit chiar in startul partidei, insa Petra a gestionat cu luciditate momentul si si-a trecut game-ul in contul sau.







"La sfarsitul ultimului meci (n.r. cu Irina Begu), mi-am gasit ritmul putin - stiam ca trebuie sa joc mai bine astazi, impotriva unei jucatoare foarte agresive. A trebuit sa ma concentrez asupra oricarui punct pe care l-am facut astazi. Sunt bucuroasa ca am servit bine si nu mi-am pierdut serviciul. Au fost cateva momente dificile in primul set cand am avut de aparat mingi de break" - Petra Kvitova, dupa meciul cu Ostapenko.





In semifinale, Petra Kvitova o va intalni pe Julia Goerges (Germania, 12 WTA), cap de serie numarul 5, care a trecut in sferturi de rusoaica Elena Rybakina, scor 6-3, 6-3. Kvitova si Goerges s-au mai confruntat de trei ori in circuitul WTA, cehoaica castigand doua dintre intalniri. Ultimul duel a avut loc in 2013: 2-6, 7-6(4), 6-2 pentru Petra, in optimile turneului de la Stuttgart (Germania).







Gratie acestui succes, Kvitova conduce acum in meciurile directe cu Ostapenko, scor 3-2:





2018, Sankt Petersburg (sferturi): 6-0, 6-2 pentru Kvitova

2016, Wuhan (turul I): 6-3 6-1 pentru Kvitova

2016, US Open (turul I): 7-5, 6-3 pentru Kvitova

2016, Birmingham (optimi): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Ostapenko

2016, Doha (optimi): 5-7, 6-2, 6-1 pentru Ostapenko.







Statistica partidei Kvitova vs Ostapenko:



Asi: 4-3

Duble greseli: 3-4

Erori nefortate: 10-16

Puncte castigate cu primul serviciu: 90% (26/29) - 54% (13/24)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42% (8/19) - 9% (1/11)

Puncte de break salvate: 100% (3/3) - 0% (0/5)

Puncte de break castigate: 100% (5/5) - 0% (0/3)

Lovituri castigatoare: 13-8

Total puncte castigate: 55-28

Durata meci: 57 min.







Rezumatul meciului dintre Petra Kvitova si Jelena Ostapenko:













S-au disputat vineri, in sferturi:



Julia Goerges (Germania) - Elena Rybakina (Rusia) 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic (Franta) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-3

Petra Kvitova (Cehia) - Jelena Ostapenko (Letonia) 6-0, 6-2





A mai ramas de jucat:





Caroline Wozniacki (Danemarca) - Daria Kasatkina (Rusia)