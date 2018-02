Cupa Davis: Programul meciurilor de la Romania vs Luxemburg - Frunza vs Nastasi, prima partida a zilei de sambata

Vineri a avut loc tragerea la sorti a meciurilor intalnirii dintre Romania si Luxemburg, din turul I al Grupei a doua a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Prima partida se va disputa sambata si ii aduce fata in fata pe Nicolae Frunza (596 ATP) si Ugo Nastasi, de la ora 12.00.





Romania vs Luxemburg se va disputa in perioada 3-4 februarie, in "Sala Polivalenta" din Piatra Neamt.







Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru acest meci urmatorii jucatori: Marius Copil (locul 94 ATP la simplu), Horia Tecau (12 ATP la dublu), Florin Mergea (71 ATP la dublu), Nicolae Frunza (596 ATP la simplu) si Bogdan Borza (797 ATP la simplu).





Sambata, incepand cu ora 12.00





Duminica, incepand cu ora 11.00





Nicolae Frunza - Christophe Tholl





Romania trebuie sa treaca trei tururi pentru a reveni in Grupa I mondiala. Daca vor pierde duelul cu Luxemburg, tricolorii vor juca un tur play-off pentru mentinere/retrogradare.





Nicolae Frunza vs Ugo NastasiMarius Copil vs Christophe ThollFlorin Mergea/Horia Tecau - Ugo Nastasi/Christophe ThollMarius Copil - Ugo NastasiRomania a retrogradat din Grupa I pentru prima oara dupa 1993, dupa ce a pierdut cu 5-0 confruntarea cu Israel. De la ultimul meci al tricolorilor au lipsit insa Marius Copil, Horia Tecau si Florin Mergea.Federatia Internationala de Tenis (ITF) testeaza intalniri de doua zile in grupele zonale ale Cupei Davis, cu meciuri care sa se dispute dupa sistemul cel mai bun din trei seturi, potrivit News.ro. Totodata, Federatia Internationala de Tenis a stabilit ca meciul al cincilea nu se va mai disputa daca a patra partida este decisiva, la fel cum este acum regulamentul pentru finala Cupei Davis. In cazul in care una dintre echipe conduce cu 3-0, se va juca doar al patrulea meci, nu si al cincilea (care conform regulamentului de pana acum ar fi trebuit sa se joace).