VIDEO WTA Taiwan: Monica Niculescu, eliminata dramatic in sferturi de Sabine Lisicki (locul 246 WTA)

Monica Niculescu (99 WTA) a ratat sansa de a se califica in "careul de asi" al turneului WTA din Taiwan, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de Sabine Lisicki (Germania, locul 246 WTA), la capatul unui meci care a durat aproape trei ore. Niculescu a condus cu 6-4, 3-0 (cu doua break-uri avantaj), dar adversara sa a revenit si s-a impus in cele din urma cu 4-6, 6-4, 6-4. Lisicki a reusit nu mai putin de 64 de lovituri castigatoare, in timp ce Monica a avut doar 13.







In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre cele doua jucatoare a devenit 4-4. Niculescu castigase ultima disputa cu Lisicki, in 2016, in primul tur al turneului de la Doha (scor 6-2, 6-2).







Pentru parcursul de la Taiwan, Niculescu va primi 6.175 de dolari si 60 de puncte WTA.





Pentru un loc in finala competitiei, Sabine Lisicki se va duela cu ucraineanca Katerina Kozlova, (locul 85 WTA), care a trecut in sferturi de Yulia Putintseva (Kazahstan, locul 51 WTA), favorita numarul 5, scor 7-5, 6-3.





Lisicki a revenit spectaculos si in prima runda a competitiei din Taiwan, in partida cu Yuxuan Zhang (locul 360 WTA). Dupa ce jucatoarea din Germania a castigat primul set cu 6-3, chinezoaica si-a adjudecat actul secund cu 6-1 si a condus in decisiv cu 5-1. Lisicki a salvat doua mingi de meci la 5-2 si s-a impus la tie-break in decisiv, scor 7-3.







Statistica partidei Niculescu vs Lisicki:





Asi: 0-3

Duble greseli: 3-8

Erori nefortate: 14-56

Puncte castigate cu primul serviciu: 48% (53/111) - 53% (27/51)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 41% (7/17) - 38% (18/48)

Puncte de break salvate: 64% (18/28) - 44% (7/16)

Puncte de break castigate: 56% (9/16) - 36% (10/28)

Lovituri castigatoare: 13-64

Total puncte castigate: 114-113

Durata meci: 2h 44 min.





Rezumatul confruntarii dintre Monica Niculescu si Sabine Lisicki: