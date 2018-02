Petra Kvitova, dupa victoria cu Irina Begu: "Am luptat din greu in debutul setului trei si am reusit sa intorc soarta partidei"

"A fost un meci destul de interesant, trebuie sa spun asta. La incept m-am simtit ok, insa nu am reusit sa imi fac serviciul in cel de-al doilea. M-am chinuit putin si Irina a castigat puncte importante. Am luptat din greu in debutul setului trei si am reusit sa intorc soarta partidei.Terenul nu este foarte rapid, dar nici foarte lent. Cred ca e bun pentru toata lumea. Daca vrei, poti avea schimburi lungi de mingi, insa poti juca si rapid daca lovesti tare",A fost a treia victorie reusita de Kvitova in tot atatea partide disputate in compania Irinei Begu, dupa 7-5, 6-3 in sferturi la Madrid si 6-3, 6-2 in turul al treilea la Roland Garros, ambele in 2015.In sferturile de finala ale competitiei, Petra Kvitova va da piept cu letona Jelena Ostapeno (6 WTA), favorita numarul doi, invingatoare cu 7-6(6), 6-3 in fata rusoaicei Vera Zvonareva (197 WTA), beneficiara unui wild card.Kvitova si Ostapenko s-au mai intalnit de patru in circuitul WTA, impartindu-si victoriile:2016, Wuhan (turul I): 6-3 6-1 pentru Kvitova2016, US Open (turul I): 7-5, 6-3 pentru Kvitova2016, Birmingham (optimi): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Ostapenko2016, Doha (optimi): 5-7, 6-2, 6-1 pentru Ostapenko.