VIDEO WTA Sankt Petersburg: Irina-Camelia Begu, invinsa in turul doi de Petra Kvitova

Aventura Irinei Begu (37 WTA) la turneul WTA de la Sankt Petersburg s-a oprit in runda a doua a competitiei. Jucatoarea noastra a fost invinsa in trei seturi de Petra Kvitova (Cehia, locul 29 WTA), beneficiara unui wild card, scor 6-3, 1-6, 6-1.





Primul act al confruntarii dintre cele doua jucatoare a fost unul relativ echilibrat, cehoaica impunandu-se cu 6-3, gratie unui break reusit in game-ul al patrulea. Irina a revenit spectaculos in al doilea set, cendandu-i un singur game adversarei si a trimis meciul in decisiv. Din pacate pentru jucatoarea noastra, Petra a dominat autoritar setul al treilea, castigand clar, scor 6-1. Partida a durat o ora si 35 de minute.





A fost a treia victorie reusita de Kvitova in tot atatea partide disputate in compania Irinei Begu, dupa 7-5, 6-3 in sferturi la Madrid si 6-3, 6-2 in turul al treilea la Roland Garros, ambele in 2015.







Pentru prezenta in turul doi la Sankt Petersburg, Irina Begu va primi 11.265 de dolari si 55 de puncte WTA.





In sferturile de finala ale competitiei, Petra Kvitova va da piept cu letona Jelena Ostapeno (6 WTA), favorita numarul doi, invingatoare cu 7-6(6), 6-3 in fata rusoaicei Vera Zvonareva (197 WTA), beneficiara unui wild card.



Kvitova si Ostapenko s-au mai intalnit de patru in circuitul WTA, impartindu-si victoriile:





2016, Wuhan (turul I): 6-3 6-1 pentru Kvitova

2016, US Open (turul I): 7-5, 6-3 pentru Kvitova

2016, Birmingham (optimi): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Ostapenko

2016, Doha (optimi): 5-7, 6-2, 6-1 pentru Ostapenko.





Rezumatul meciului Kvitova vs Begu:









Statistica partidei Kvitova vs Begu:





Asi: 4-2

Duble greseli: 4-3

Puncte castigate cu primul serviciu: 76% (34/45) - 70% (26/37)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 43% (12/28) - 48% (12/25)

Puncte de break salvate: 33% (1/3) - 40% (2/5)

Puncte de break castigate: 60% (3/5) - 67% (2/3)

Total puncte castigate: 52% (70/135) - 48% (65/135)

Durata meci: 1h 35 min.





Turul II, rezultatele zilei de joi:





Caroline Wozniacki (DEN/N.1) - Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-1

Kristina Mladenovic (FRA/N.4) - Dominika Cibulkova (SVK) 6-4, 6-4

Katerina Siniakova (CZE) - Ekaterina Makarova (RUS) 7-6 (9/7), 7-5

Julia Gorges (GER/N.5) - Roberta Vinci (ITA) 7-5, 6-0

Petra Kvitova (CZE) - Irina Begu (ROM) 6-3, 1-6, 6-1



Se vor disputa in sferturi:





Caroline Wozniacki (N.1) - Daria Kasatkina (N.8)

Kristina Mladenovic (N.4) - Katerina Siniakova

Julia Goerges (N.5) - Elena Rybakina

Petra Kvitova - Jelena Ostapenko (N.2)