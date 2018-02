ITF Midland (SUA): Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturi

Mihaela Buzarnescu (43 WTA si cap de serie numarul unu) s-a calificat, joi, in sferturile turneului ITF de la Midland (SUA), dupa ce a invins-o pe elvetianca Stefanie Voegele (178 WTA), scor 1-6, 6-0, 6-2.





Buzarnescu si-a adjudecat victoria dupa o ora si 33 de minute de joc. In sferturile de finala, romanca o va intalni pe suedeza Rebecca Peterson (22 de ani, locul 145 WTA).





Tot joi, Irina Bara a fost invinsa de Carol Zhao (Canada, locul 143 WTA), scor 6-2, 6-1, in runda a doua a turneului american. Zhao face parte din echipa de FedCup a Canadei, adversara Romaniei in primul tur al Grupei Mondiale II. Confruntarea dintre Romania si Canada se va disputa in zilele de 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.







Turneul de la Midland este dotat cu premii totale in valoare de 100.000 de dolari.