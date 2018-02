VIDEO WTA Sankt Petersburg: Caroline Wozniacki, victorie categorica in prima partida disputata dupa ce a redevenit lider mondial (scor 6-0, 6-1 cu Anastasia Potapova)

La primul meci dupa revenirea in fruntea clasamentului WTA, Caroline Wozniacki a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Anastasia Potapova (16 ani, locul 235 WTA), beneficiara unui wild card, in runda a doua a turneului WTA de la Sankt Petersburg. Daneza a cedat un singur game si a pus capat partidei dupa o ora si 7 minute de joc, scor 6-0, 6-1.





In varsta de doar 16 ani, Potapova nu a gasit solutii in fata liderului mondial. Daneza a castigat la pas primul set, scor 6-0, dupa doar 33 de minute. Rusoaica a aparut o singura data pe tabela, in startul setului secund, cand a reusit sa se impuna pe serviciul adversarei (1-1). Wozniacki n-a mai cedat niciun game pana la final, chiar daca Potapova a mai beneficiat de trei mingi de break. In final, rusoaica a reusit sa salveze patru mingi de meci.







Caroline Wozniacki se afla la a 12-a victorie in acest an si la a opta consecutiva. Daneza are un start perfect de sezon: a disputat finala la Auckland, unde a fost invinsa de Julia Goerges, scor 6-4, 7-6(4) si a triumfat la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului (7-6(2), 3-6, 6-4 cu Simona Halep.





Victoria impotriva jucatoarei Tatjana Maria (Germania, 49 WTA), scor 6-2, 6-4, in primul tur de la Sankt Petersburg, a fost prima din cariera Anastasiei Potapova intr-un turneu WTA. In 2016, Potapova a fost campioana la Wimbledon, la junioare.







Pentru un loc in semifinalele competitiei de la Sankt Petersburg, Wozniacki se va lupta cu o alta jucatoare din Rusia, Daria Kasatkina (locul 23 WTA), favorita numarul 8.







Wozniacki si Kasatkina s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, anul trecut, in prima runda a turneului de la Dubai, castig de cauza avand daneza, scor 6-2, 7-5.





Statistica partidei Wozniacki vs Potapova:



Asi: 1-1

Duble greseli: 1-6

Erori nefortate:10-31

Puncte castigate cu primul serviciu: 64% (7/11) - 43% (9/21)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 44% (4/9) - 29% (4/14)

Puncte de break salvate: 80% (4/5) - 56% (5/9)

Puncte de break castigate: 44% (4/9) - 20% (1/5)

Total puncte castigate: 60% (33/55) - 40% (22/55)

Durata meci: 1h 7 min.





Rezumatul confruntarii dintre Wozniacki si Potapova: