​Indian Wells: Victoria Azarenka a primit un wild card pentru competitia din desertul californian

Victoria Azarenka a primit un wild-card pentru turneul Indian Wells (7-18 martie), au anuntat organizatorii competitiei californiene. Jucatoarea din Belarus nu a mai participat la nicio competitie in circuitul WTA din luna iulie a anului trecut, din cauza luptei pentru custodia fiului ei.







"Mi-a facut placere intotdeauna sa joc la Indian Wells si nu voi putea fi mai fericita sa revin in desert, in luna martie, pentru a incerca sa castig cel de-al treilea meu titlu", a spus Victoria Azarenka.





Revenita in circuit in luna iunie a anului trecut, dupa ce a nascut un baietel, Vika nu a disputat decat doua turnee in 2017, din cauza luptei pentru custodia fiului ei. Pana la solutionarea acestui caz, sportivei i s-a interzis sa paraseasca statul California, astfel ca a fost nevoita sa renunte la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, in ciuda faptului ca organizatorii ii oferisera un wild-card.





Aflata in prezent pe locul 208 in clasamentul WTA, Azarenka a participat la doua competitii in 2017, ajungand la ambele pana in faza optimilor de finala. Ea a revenit pe terenul de tenis la turneul de la Mallorca, unde a fost invinsa de croata Ana Konjuh, scor 6-1, 6-3. La Wimbledon, al doilea turneu la care a luat parte, Azarenka a fost eliminata de Simona Halep, scor 7-6(3) 6-2.





Victoria Azarenka a castigat de doua ori turneul Indian Wells, in 2012 si 2016.





Romania va avea patru jucatoare direct pe tabloul principal de la Indian Wells: Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu.





Indian Wells face parte din categoria "Premier Mandatory" si se va desfasura in perioada 7-18 martie, la "Indian Wells Tennis Garden.





Ultimele castigatoare de la Indian Wells:





2017 Elena Vesnina

2016 Victoria Azarenka

2015 Simona Halep

2014 Flavia Pennetta

2013 Maria Sharapova

2012 Victoria Azarenka

2011 Caroline Wozniacki

2010 Jelena Jankovic

2009 Vera Zvonareva

2008 Ana Ivanovic