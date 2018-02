FedCup: Canada nu va alinia cea mai buna echipa in duelul de la Cluj - Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu au fost convocate pentru confruntarea cu Romania

Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil, citat de Agerpres.







Capitanul nejucator Sylvain Bruneau le-a convocat pentru meciul care va avea loc pe 10 si 11 februarie in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca pe Carol Zhao, Bianca Andreescu, Katherine Sebov si Gabriela Dabrowski.



''Chiar daca avem o echipa relativ tanara pentru acest meci important, suntem increzatori ca ne putem bate cu cele mai bune echipe din lume. Jucatoarele noastre si-au demonstrat tenacitatea si dorinta de victorie, mai ales in luna aprilie a anului trecut, cand au invins o echipa a Kazahstanului mai bine clasata si mai experimentata'', a declarat Bruneau.



''Toate fetele au avut un sezon 2017 foarte bun si speram ca continuam succesul lor pe terenurile din Romania. Suntem constienti de misiunea grea care ne asteapta, in fata unui adversar foarte talentat'', a mai spus Bruneau.



Zhao este cea mai bine clasata jucatoare canadiana, aflandu-se pe locul 143 in lume la simplu, iar aceasta este doar a doua sa prezenta in lotul Canadei, dupa meciul din 2016 cu Belarus.



Bianca Andreescu, jucatoare de origine romana, a ajuns la a opta partida in FedCup, avand un bilant excelent de 7 victorii si un esec. Andreescu ocupa in prezent locul 182 in clasamentul mondial.



Sebov va reprezenta Canada pentru a cincea oara in Fed Cup si se afla pe 277 in clasamentul mondial de simplu.



Gabriela Dabrowski, aflata pe locul 11 in ierarhia mondiala de dublu, se afla la a 10-a confruntare din Fed Cup. A castigat recent titlul la Australian Open in proba de dublu mixt.



Doar Begu a intalnit-o pe Zhao, invingand-o cu 6-4, 6-4 in 2013, in calificari la Toronto.



Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a convocat pentru meciul de la Cluj pe Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina-Camelia Begu (37 WTA) si pe Raluca Olaru (45 WTA la dublu).





Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.





Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.