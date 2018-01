Maria Sharapova, wild card dupa wild card: al 13-lea de la revenirea dupa suspendare, la Dubai

In materialul de pe site-ul oficial al turneului de la Dubai, in care se anunta wild card-ul acordat rusoaicei, nu se precizeaza motivul pentu care Sharapova a lipsit de pe teren 15 luni."Dupa ce a atins sferturile de finala ale editiei 2016 a Australian Open, faza in care a fost invinsa de Serena Williams, ea a lipsit in urmatoarele 15 luni, inainte de a reveni in circuitul WTA in aprilie 2017, atingand faza semifinalelor la primul ei turneu de la revenire, la Stuttgart", se arata pe site-ul turneului, care enumera in continuare performantele si accidentarile suferite de fostul lider WTA in 2017.Sharapova, 30 de ani, va evolua la Dubai pentru prima data dupa 12 ani. Ea a disputat o singura editie a Dubai Duty Free Tennis Campionships, in 2006, cand a fost invinsa in finala de belgianca Justine Henin, cu 7-5, 6-2.La Dubai vor mai participa jucatoare valoroase ca Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Madison Keys si Ashleigh Barty.Inainte de aceasta competitie are loc Qatar Open, iar Sharapova a fost invitata si la Doha, turneu la care este inscrisa si Simona Halep.