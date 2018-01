FedCup: Halep, Cirstea, Begu si Olaru, in echipa Romaniei pentru partida cu Canada de la Cluj-Napoca

Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Camelia Begu (37 WTA) si Raluca Olaru (45 WTA dublu).Confruntarea cu Canada se va disputa in zilele de 10 si 11 februarie 2018.Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.Romania a trecut de Canada cu 3-2 in ultima intalnire directa, disputata in aprilie 2015. Tricolorele mai au un succes in fata Canadei, acesta datand din 1983 (la Zurich), scor 3-0 (primul tur al Grupei Mondiale).