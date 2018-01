ITF Midland (SUA): Mihaela Buzarnescu, in turul al doilea

Buzarnescu a avut nevoie de o ora si 30 de minute pentru a castiga partida. In turul doi, Mihaela va evolua cu Stefanie Voegele (Elvetia, 178 WTA).La turneul american este inscrisa si Irina Bara (175 WTA). Ea va evolua in runda inaugurala cu Usue Maitane Arconada (SUA, 254 WTA, lucky loser).De altfel, Buzarnescu si Bara fac echipa la dublu, acolo unde vor juca in primul tur cu Elizabeth Coleman/Karina Miller (SUA).Turneul de la Midland este dotat cu premii totale in valoare de 100.000 de dolari.