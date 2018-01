WTA Taiwan Monica Niculescu, victorie cu Zarina Dias: S-a calificat in sferturile competitiei

In varsta de 30 de ani, Monica a castigat la pas primul set, scor 6-0, dupa doar 27 de minute.Balanta s-a inclinat in al doilea set, unul ajudecat de Zarina cu 6-1. Desi a "pornit" mai bine in decisiv (a condus cu 2-0), Diyas nu a facut fata retururilor cu mult slice, iar Monica a castigat mansa cu 6-4.Pentru calificarea in sferturi, Niculescu va primi un cec in valoare de 6.175 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA de simplu. Pentru un loc in semifinale, Monica se va duela cu invingatoarea partidei dintre Sabine Lisicki (Germania) si Nao Hibino (Japonia).In acelasi turneu, Ana Bogdan o va intalni, joi, in optimi pe Eugenie Bouchard.Competitia este dotata cu premii totale in valoare de 226.750 de dolari.