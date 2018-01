WTA Sankt Petersburg: Sorana Cirstea a parasit competitia in primul tur - Victorie in doua seturi pentru Dominika Cibulkova (scor 7-5, 6-2)

Sorana Cirstea (36 WTA) a parasit inca din prima runda turneul WTA de la Sankt Petersburg, fiind invinsa in doua seturi de Dominika Cibulkova (Slovacia, 26 WTA), scor 7-5, 6-2.





Sorana a inceput in forta meciul, conducand cu 4-0, insa jucatoarea din Slovacia si-a trecut in cont trei game-uri consecutive si s-a apropiat la 4-3. La 5-4 in favoarea sa, Cirstea a servit pentru castigarea primului act, dar Cibulkova a realizat break-ul la a treia sansa si a egalat situatia pe tabela. Slovaca a mai bifat apoi inca doua game-uri consecutive si si-a adjudecat setul cu 7-5, dupa 50 de minute de joc.





Setul secund a fost controlat in totalitate de Domika Cibulkova, care s-a impus cu 6-2 si si-a asigurat prezenta in turul al doilea al competitiei din Rusia.





In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 5-1 in favoarea jucatoarei din Slovacia. Singurul succes al Soranei dateaza din 2012, cand s-a impus in sferturile turneului de la Stanford, scor 6-7(5), 6-2, 6-0.





In runda a doua, Dominika Cibulkova o va infrunta pe frantuzoaica Kristina Mladenovic (locul 10 WTA), favorita numarul 4 si detinatoarea trofeului. Cibulkova conduce cu 5-1 in meciurile directe cu jucatoarea din Franta. Ultimul duel a fost castigat de Mladenovic, in 2016, in primul tur de la Australian Open (scor 6-3, 6-4).





Sorana Cirstea va primi un cec in valoare de 7.150 de dolari si un punct WTA, in timp ce Dominika Cibulkova va fi rasplatita cu 11.265 de dolari si 55 de puncte WTA.







Statistica partidei Cirstea vs Cibulkova:



Asi: 4-0

Duble greseli: 2-3

Erori nefortate: 22-20

Puncte castigate cu primul serviciu: 55% (22/40) - 62% (26/42)

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 41% (12/29) - 53% (10/19)

Puncte de break salvate: 69% (11/16) - 50% (2/4)

Puncte de break castigate: 50% (2/4) - 31% (5/16)

Total puncte castigate: 45% (59/130) - 55% (71/130)

Durata meci: 1h 29 min.





Turul I, rezultate inregistrate marti:



Darya Kasatkina (RUS/N.8) - Viktoria Kuzmova (SVK) 1-6, 6-4, 6-1

Julia Gorges (GER/N.5) - Maria Sakkari (GRE) 6-2, 7-6 (7/5)

Roberta Vinci (ITA) - Tereza Martincova (CZE) 6-2, 6-2

Elena Rybakina (RUS) - Timea Bacsinszky (SUI) 6-4, 6-3

Irina Begu (ROM) - Andrea Petkovic (GER) 7-6 (7/5), 6-1

Vera Zvonareva (RUS) - Kiki Bertens (NED) 6-4, 0-0 (abandon Bertens)