WTA Sankt Petersburg: Irina Begu, in turul doi - Victorie cu Andrea Petkovic

Fosta semifinalista la Roland Garros (in 2014), Petkovic a fost depasita in doua seturi, scor 7-6(5), 6-1 de Irina, dupa un meci care a durat o ora si 59 de minute.Nemtoaica a fost prezenta pe tabloul principal al competitiei din Rusia in calitate de lucky loser.In urmatorul meci, Begu o va intalni pe invingatoarea partiei dintre Elena Vesnina (21 WTA - Rusia) si Petra Kvitova (Cehia - 29 WTA). Ambele jucatoare au primit invitatii pentru a concura la Sankt Petersburg.Pentru calificarea in turul doi, Begu va primi 11.265 de dolari si 55 de puncte in clasamentul WTA de simplu.