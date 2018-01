WTA Taiwan: Victorie mare pentru Ana Bogdan - A eliminat-o pe Shuai Peng, principala favorita a competitiei

Ana a cedat doar cinci game-uri impotriva jucatoarei asiatice, castigand disputa in doua seturi, scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 14 minute.In turul doi, Bogdan o va intalni pe invingatoarea disputei dintre Lin Zhu (China - 116 WTA) si Eugenie Bouchard (Canada - 121 WTA, beneficiara unui wild card).Pentru calificarea in turul doi al competitiei, Ana Bogdan va primi 3.400 de dolari si 30 de puncte in clasamentul WTA de simplu.Competitia face parte din categoria "WTA International" si este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.