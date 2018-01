Site-ul Australian Open: "Simona Halep va castiga turneul de la Roland Garros"

"Sperand sa faca istorie ca prima jucatoare care castiga un turneu de Mare Slem dupa ce a salvat mingi de meci in doua partide, Halep a recunoscut ca a fost pregatita din punct de vedere mental pentru finala Australian Open, dar nu din punct de vedere fizic. Dupa ce va lua o pauza pentru a-si vindeca trupul obosit de batalie - adica picioarele care o dor si glezna suspecta - asteptati-va ca Halep sa fie si mai flamanda si sa nu se prabuseasca mental dupa ce a pierdut a treia sa finala de Grand Slam. Cea mai mare sansa a ei de a obtine primul trofeu major ramane la Roland Garros, unde probabil nu va mai lasa sa se repete situatia de anul trecut, cand nu a fructificat avansul pe care l-a avut in finala",Dupa infrangerea suferita in fata lui Wozniacki, Halep nu mai este lider mondial, coborand pe locul 2 in ierarhia mondiala, in care conduce acum adversara sa de sambata.Potrivit site-ului citat, sunt sanse mari ca Wozniacki sa nu ajunga departe la Roland Garros. Fapt neobisnuit, 10 dintre ultimele 11 jucatoare care au castigat in premiera un turneu de Grand Slam (incluzand-o pe Marion Bartoli, care s-a retras) nu au trecut de optimi de finala la urmatorul turneu major. A existat o serie de noua jucatoare aflate in aceasta situatie, serie intrerupta anul trecut de letona Jelena Ostapenko, invingatoare la Roland Garros dupa o finala cu Halep. La urmatorul turneu de Grand Slam, la Wimbledon, Ostapenko s-a calificat in sferturi de finala. Urmatoarea jucatoare ce a triumfat in premiera intr-un turneu de Grand Slam, americanca Sloane Stephens, victorioasa la US Open, a fost urmatorul nume de pe aceasta lista, fiind eliminata la Melbourne in primul tur.In zece aparitii la Roland Garros, Wozniacki n-a depasit decat de doua ori turul 3, astfel incat o eliminare prematura a sa pe zgura pariziana nu ar fi o mare surpriza.Site-ul citat mizeaza pe un an reusit pentru germanca Angelique Kerber, fost lider mondial, cea care a fost invinsa foarte greu de Halep in semifinale la Melbourne. De asemenea, site-ul prezice intrarea australiencei Ashleigh Barty in top 10.In domeniul tenisului masculin, site-ul mizeaza pe revenirea lui Roger Federer in fruntea ierarhiei ATP, dupa cinci ani, ceea ce ar face din jucatorul elvetian cel mai varstnic lider mondial.Simona Halep a revenit, luni, in tara, la doar cateva zile dupa ce a pierdut finala de la Australian Open . "Sunt epuizata, trebuie sa fac niste teste. Caroline (n.r. Wozniacki) a jucat foarte bine si a meritat sa castige", a precizat numarul doi mondial.