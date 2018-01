WTA Taiwan: Monica Niculescu, in turul doi al competitiei

Locul 98 WTA, Niculescu o va intalni in urmatoarea partida pe Zarina Dias din Kazahstan, locul 57 WTA.Pentru parcursul de pana acum, Monica va primi 3.400 de dolari si 30 de puncte WTA. La aceasta competitie participa si Ana Bogdan (89 WTA). Va avea un meci dificil in runda inaugurala: o va intalni pe principala favorita a competitiei, chinezoaica Shuai Peng - 31 WTA.Turneul este dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.