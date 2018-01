FOTOGALERIE Imaginile zilei in finala masculina de la Melbourne - Roger Federer, in lacrimi dupa al 20-lea trofeu de Grand Slam al carierei

La 36 de ani si 173 de zile, Roger Federer a mai scris inca o pagina in istoria tenisului, reusind sa castige al 20-lea trofeu de Grand Slam din cariera (scor 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 cu Marin Cilic). Elvetianul nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care a fost incoronat din nou "rege" la Melbourne. "Faptul ca am castigat este un vis devenit realitate. Povestea continua pentru mine. E incredibil", a spus Federer.









Sursa foto: ausopen.com