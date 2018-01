WTA Sankt Petersburg: Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la competitia din Rusia - Caroline Wozniacki, principala favorita

Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, care va debuta luni, informeaza Agerpres.







Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competitie, dar daneza Caroline Wozniacki, noul numar unu mondial dupa ce a castigat la Melbourne primul sau titlu de Grand Slam, va fi principala favorita la Sankt Petersburg.





Wozniacki va evolua direct in turul al doilea, impotriva invingatoarei dintre Anastasia Potapova (Rusia, 240 WTA), beneficiara unui wild-card, si Tatjana Maria (Germania, 47 WTA).



Sorana Cirstea va juca in primul tur cu Dominika Cibulkova (Slovacia), jucatoare in varsta de 28 de ani, care ocupa locul 26 in clasamentul WTA. Cirstea (27 ani, 36 WTA) este condusa cu 4-1 de Cibulkova in meciurile directe.Irina Begu (27 ani, 32 WTA) va infrunta in primul tur o adversara din calificari.