LIVE SCORE Roger Federer vs Marin Cilic 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-2

3-1 Game spectaculos reusit de campionul elvetian, cu lovituri de exceptie, la care Cilic nu a avut nicio replica







2-1 A doua dubla greseala a croatului din acest meci ii ofera sansa lui Roger de a se impune inca o data serviciul adversarului. Cilic gestioneaza cu multa luciditate momentul, reuseste sa salveze mingea de break si isi adjudeca in cele din urma game-ul







2-0 Jocul pare sa curga intr-o singura directie in aceste momente. Federer isi castiga la 15 serviciul si se distanzeaza la 2-0







1-0 Federer are un inceput perfect de set, cu break, dupa ce Marin Cilic a condus cu 30-0







6-3 Fedex incheie setul cu un nou game alb, dupa 29 de minute. Jocul elvetianului este la cote inalte, aproape de perfectiune in aceasta finala







5-3 Cilic are o replica pe masura, un game alb incare nu i-a lasat nicio sansa elvetianului. Federer va servi insa pentru castigarea celui de-al treilea act







5-2 Federer serveste foarte bine si se distanteaza pe tabela. Cilic va servi pentru a ramane in acest set







4-2 Roger Federer este jucatorul care rupe echilibrul in setul al treilea. Face break-ul dupa un game in care Cilic a fost tradat de primul serviciu







3-2 Cilic nu are raspuns pe serviciul lui Federer. Elvetianul este din nou in avantaj in acest set







2-2 Game castigat cu legeritate de jucatorul din Croatia, care i-a cedat un singur punct adversarului sau





2-1 Federer revine in avantaj dupa un game solid pe propriul serviciu







1-1 Castigarea setului secund i-a dat curajul croatului. Arata mai multa determinare si siguranta in jocul sau







1-0 Roger Federer serveste primul in setul al treilea. Nicio emotie pentru elvetian dupa ce a condus cu 40-0. Cilic a bifat si el un punct in acest game







6-7(5) Federer cedeaza in tie-break, dupa ce a salvat si o minge de set a croatului. Marin Cilic s-a impus cu 7-5 si isi adjudeca setul secund dupa 60 de minute







6-6 Federer este imperial la serviciu, nu cedeaza niciun punct adversarului, iar invingatorul acestui set se va decide la tie-break







5-6 Game alb reusit de Marin Cilic, iar Federer va servi a doua oara pentru a ramane in acest set







5-5 A doua dubla greaseala a lui Federer (0-15). Elvetianul serveste apoi la exterior, cu mult efect, iar returul lui Cilic de opreste in fileu (15-15). Federer reuseste inca un as (30-30), dar comite apoi o dubla greseala, iar croatul are prima minge de break din acest meci. Cilic greseste in doua randuri si Roger profita de sansa de a inchide game-ul





4-5 Cilic isi castiga cu emotii serviciul, fiind nevoit sa salveze inca o minge de break







4-4 Roger restabileste egalitatea, dupa un game in care a comis si prima dubla greseala a meciului





3-4 Croatul reuseste sa isi faca serviciul fara dificultati, dupa ce in ultimele doua game-uri de serviciu a fost nevoit sa salveze mingi de break. Un singur punct cedat de Cilic, care pastreaza echilibrul in acest set







3-3 Federer serveste perfect si bifeaza un nou game alb





2-3 Cilic trece din nou in avantaj, dupa ce a salvat inca o minge de break a elvetianului







2-2 Jocul curge cu rapiditate in favoarea lui Roger. Game castigat lejer de elvetian pe propriul serviciu, cu un singur punct cedat







1-2 Federer profita de greselile croatului, revine de la 15-40 si are sansa de a face primul break in acest set. Croatul salveaza insa mingea de break a elvetianului si isi face in cele din urma serviciul, dupa cel mai disputat game de pana acum al finalei (9min 23 sec)





1-1 Marin Cilic pune presiune pe serviciul lui Federer si isi procura doua sanse de break. Elvetianul le anuleaza insa pe amandoua si trece apoi game-ul in contul sau







0-1 Cilic isi face serviciul in debutul setului secund, dupa un game solid, in care a cedat in singur punct







6-2 Cilic isi paseaza superb adversarul (15-15), dar Federer bifeaza apoi doi asi. Elvetianul isi adjudeca primul set dupa numai 24 de minute de joc







5-2 Croatul da semne de revenire, reuseste un game alb pe propriul serviciu, profitand insa si de greselile adversarului sau. Elvetianul va servi pentru castigarea primului set







5-1 Inca un game castigat la zero de Federer







4-1 Cilic bifeaza primul as al meciului, 0-30. Federer isi deplaseaza foarte bine adversarul, iar croatul gaseste doar fileul dupa o lovitura in cross a elvetianului (30-30). Cilic profita de prima sansa de a inchide game-ul si apare pentru prima data pe tabela in aceasta finala







4-0 Marin Cilic incearca sa fie mai agresiv, dar nu gaseste solutii pentru jocul elvetianului. Federer este impecabil la serviciu, cedeaza un singur punct si se distanteaza la 4-0







3-0 Federer se distanteaza rapid la 30-0, croatul nu regaseste in acest inceput de meci si isi schimba racheta. Cilic castiga primul punct din acest game cu o lovitura in lung de linie (40-15), insa Federer profita de a doua sansa de break si duce scorul la 3-0 in favoarea sa





2-0 Campionul elvetian isi castiga serviciul fara sa cedeze vreun punct







1-0 Meciul a inceput cu Marin Cilic la serviciu. Federer fructifica prima minge de break din aceasta partida, dupa un lob spectaculos la care Cilic nu a avut raspuns.







Jake Garner este arbitrul din scaun al finalei de la Australian Open







Federer si Cilic se afla la incalzire







Cei doi jucatori au intrat pe teren. Marin Cilic a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca







Organizatorii au hotarat ca acoperisul arenei "Rod Laver" sa fie tras, din cauza umiditatii si a caldurii sufocante de la Melbourne (38 de grade Celsius)







Editia cu numarul 106 a turneului de la Australian Open a ajuns la final, Roger Federer (2 ATP) si Marin Cilic (6 ATP) urmand sa dea ultima reprezentatie din acest an pe "Rod Laver Arena". Cu un traseu perfect la Melbourne, fara set pierdut, Federer se afla la o victorie distanta de cel de-al 20-lea trofeu de Grand Slam al carierei (un record absolut). Partida va incepe la ora 10:30 si va putea fi urmarita in direct pe Eurosport si Live Score pe HotNews.ro.



De stiut despre finala de la Australian Open:



Roger Federer a triumfat de 5 ori la Melbourne si are sansa sa ii egaleze pe Novak Djokovic si Roy Emerson, singurii jucatori care au cate 6 trofee castigate la Australian Open Federer este detinatorul trofeului de la Australian Open, dupa ce la editia de anul trecut l-a invins in finala pe Rafael Nadal.



Daca va castiga in trei seturi in fata lui Cilic, Federer ii va egala pe Rafael Nadal si pe Bjorn Borg in topul jucatorilor care s-au impus la trei turnee de Grand Slam fara sa piarda set.

Va fi a saptea finala de la Melbourne pentru Roger Federer si a 30-a de Grand Slam din cariera.

Marin Cilic se afla la a treia finala de Grand Slam din cariera, dupa cele de la US Open (2014) si Wimbledon (2017). Croatul a reusit sa castige trofeul la US Open, dupa o finala cu Kei Nishikori. Daca va castiga finala, Roger Federer (36 de ani si 137 de zile) va fi al doilea cel mai varstnic jucator din Era Open care se impune la Australian Open, dupa Ken Rosewall (37 de ani si 62 de zile) in 1972.

Federer poate egala recordul pentru cele mai multe titluri de Grand Slam castigate dupa 30 de ani. Elvetianul se afla pe locul trei, dupa Rod Laver si Ken Rosewall (ambii cu cate 4 trofee).

Daca il va invinge pe Marin Cilic, Federer va ajunge la 20 de trofee de Grand Slam cucerite, un record absolut. Marin Cilic este primul croat care a ajuns pana in finala Australian Open.

Cei doi jucatori s-au intalnit de patru ori la turnee de Grand Slam, elvetianul impunandu-se de trei ori.





Roger Federer, titluri de Grand Slam in cariera: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).





Marin Cilic are in palmares un singur trofeu de Grand Slam, la US Open in 2014, unde a obtinut si singurul sau succes in fata lui Roger Federer, scor 6-3, 6-4, 6-4 in semifinale. De-a lungul timpului, croatul a mai cucerit alte 17 trofee.







Clasament titluri de Grand Slam:



1. Roger Federer 19

2. Rafael Nadal 16

3. Pete Sampras 14

4. Roy Emerson, Novak Djokovic 12

5. Rod Laver, Bjorn Borg 11 etc.



Federer vs Cilic, intalniri directe:





2017, Turneul Campionilor (grupe): 6-7(5), 6-4, 6-1 pentru Roger Federer

2017, Wimbledon (finala): 6-3, 6-1, 6-4 pentru Roger Federer

2016, Wimbledon (sferturi): 6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9), 6-3 pentru Roger Federer

2014, US Open (semifinale): 6-3, 6-4, 6-4 pentru Marin Cilic

2014, Rogers Cup (optimi): 7-6(5), 6-7(3), 6-4 pentru Roger Federer

2012, Shanghai (sferturi): 6-3, 6-4 pentru Roger Federer

2011, US Open (turul II): 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 pentru Roger Federer

2011, Monte Carlo (optimi): 6-4, 6-3 pentru Roger Federer

2008, Paris (optimi): 6-3, 6-4 pentru Roger Federer



Parcursul celor doi jucatori la Australian Open:



Roger Federer





Turul I: 6-3, 6-4, 6-3 cu Aljaz Bedene (Slovacia, 51 ATP)/ 1h 41min

Turul II: 6-4, 6-4, 7-6(4) cu Jan-Lennard Struff (Germania , 55 ATP)/ 1h 58min

Turul III: 6-2, 7-5, 6-4 cu Richard Gasquet (Franta, 31 ATP)/ 2h 1min

Optimi: 6-4, 7-6(3), 6-2 cu Marton Fucsovics (Ungaria, 80 ATP)/ 2h 4min

Sferturi: 7-6(1), 6-3, 6-4 cu Tomas Berdych (Cehia, 20 ATP)/ 2h 18min

Semifinale: 6-1, 5-2 cu Hyeon Chung (Coreea de Sud, 58 ATP)/ abandon dupa 1h 4min.



Marin Cilic





Turul I: 6-2, 6-2, 4-6, 7-6(5) cu Vasek Pospisil (Canada, 105 ATP)/ 3h 19min

Turul II: 6-1, 7-5, 6-2 cu Joao Sousa (Portugalia, 70 ATP)/ 1h 47min

Turul III: 7-6(4), 6-3, 7-6(4) cu Ryan Harrison (SUA, 45 ATP)/ 2h 32min

Optimi: 6-7(2), 6-3, 7-6(0), 7-6(3) cu Pablo Carreno-Busta (Spania, 11 ATP)/ 3h 31min

Sferturi: 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-2, 2-0 cu Rafael Nadal (Spania, 1 ATP)/ abandon dupa 3h 52min

Semifinale: 6-2, 7-6(4), 6-2 cu Kyle Edmund (Marea Britaie, 49 ATP)/ 2h 20min.