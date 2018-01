Reactii din lumea tenisului dupa finala epica de la Australian Open: "Jos palaria, Simona Halep, ce turneu fantastic"; "Ambele jucatoare merita tot respectul din lume, insa e momentul Carolinei Wozniacki sa straluceasca"

"Ce finala! Uau!!! Felicitari, Caroline Wozniacki, a meritat asteptarea pentru a obtine primul tau trofeu WTA, este binemeritat. Si jos palaria, Simona Halep, ce turneu fantastic...", a scris jucatoarea australiana"Cred ca a fost una dintre cele mai bune finale feminine pe care le-am vazut vreodata. Luptatoare incredibile pe teren in aceasta seara. Sunt foarte trista ca una a trebuit sa piarda, pentru ca amandoua au fost mai mult decat UIMITOARE", considera frantuzoaica"Finala incredibila. Jos palaria ambelor jucatoare. Foarte bucuroasa pentru Wozniacki si sunt sigura ca nu va trece prea mult pana cand si o vom vedea si pe Halep castigand un Grand Slam", a scris, capitanul nejucator al echipei Marii Britanii de Cupa Federatiei."Cat de bun a fost acest meci! Tenisul feminin tinand pe toata lumea cu sufletul al gura. Felicitari, amandurora! Va multumesc ca ne reprezentati in acest mod remarcabil pe teren si in afara lui. Ce turneu!", a scris(67 WTA), pe Twitter."Am fost prea agitata sa urmaresc (n.r. - finala), dar m-am trezit cu Wozniacki noul numar 1 mondial si campioana la AusOpen. Atat de minunat, atat de fericita. Sunt acelea lacrimi? Yup, sunt. De anul trecut pana azi, sunt atat de mandra de prietena mea, atat de mandra. Chiar nu mai pot dormi acum", a scris, fostul lider WTA."Caroline a meritat victoria, datorita consecventei sale si pentru ca a muncit din greu. Insa cred ca Halep va avea din nou sansa ei. Este o competitoare dura si cu siguranta va ridica deasupra capului un astfel de trofeu", a afirmat fosta jucatoare americana de tenis, conform News.ro, care citeaza bbc.com."Ce meci!!! Caroline Wozniacki v Simona Halep... ambele jucatoare merita tot respectul din lume, insa e momentul Carolinei Wozniacki sa straluceasca", a scris, pe Twitter."Nu as putea fi mai fericit pentru Caroline Wozniacki. Bucura-te de momentul tau. Vreau acel moment pentru Simona Halep. Vine...", a scris fostul tenismen american"Felicitari Carolinei Wozniacki si Simonei Halep pentru prestatiile curajoase din aceasta seara. Bun venit in clubul castigatorilor turneelor majore, Caro, si din nou pe primul loc", a scris, pe Twitter.le-a multumit celor doua finaliste pentru o "lupta extraordinara". "Ce finala la Australian Open! Multumesc Simona Halep si Caroline Wozniacki pentru aceasta lupta extraordinara. Felicitari amandurora"."Ambele merita sa castige trofeul. Nu pot sa-l castige amandoua?" a scris si(68 WTA). "Cat de bun a fost acest meci! Felicitari celor doua tenismene si multumesc pentru ca ne reprezentati astfel. Ce turneu!", a mai spus britanica."Sunt incredibil de mandra sa fac parte din tenisul feminin curnet. Ce turneu au facut Caroline Wozniacki si Simona Halep", a scris(10 WTA), pe Twitter.