Ioana Bran (Ministrul propus al Tineretului si Sportului), dupa meciul Simonei Halep: "Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national"

"Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest lucru ma determina sa acord o atentie deosebita "ambasadorilor" ROMANIEI, care sunt sportivii de performanta. Iti multumesc Simona Halep pentru efortul, daruirea si sacrificiul tau care i-a unit astazi pe romani! Astazi, Simona, NU ai fost infranta! Astazi, Simona, nu ai pierdut! Astazi a castigat ROMANIA! Felicitari, Simona! Romania se mandreste cu tine", a scris Bran pe Facebook.Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16 saptamani, adversara ei de sambata urmand a fi noul lider WTA.