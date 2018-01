Ilie Nastase, dupa ce Halep a pierdut finala de la Australian Open: "Nu mai e o miza revenirea pe locul 1. Are sanse sa castige un turneu de Grand Slam"

"Trebuie sa se odihneasca, sa-si refaca glezna sau gleznele si sa o ia de la capat. Nu mai e o miza revenirea pe locul 1. Sa castige un Grand Slam, asta e important acum. A fost numarul 1 cateva saptamani, e de ajuns. Are sanse sa castige un turneu de Grand Slam. Daca esti numarul 1 sau numarul 2 ai sanse. Cred ca la Roland Garros are cele mai mari sanse" a declarat Ilie Nastase, potrivit Digi Sport."Ca jucator stiu ce inseamna sa pierzi asa un Grand Slam, dar si locul 1. Trebuie sa mearga inainte. Imi pare rau pentru Simona pentru ca a fost atat de aproape si s-a batut pentru fiecare minge. Si in meciurile trecute cand a castigat cu Kerber si cu Lauren Davis. Asta nu mai conteaza acum, conteaza finala. A pierdut la o minge, doua, nu a fost o diferenta mare de puncte. Trebuie sa mearga inainte. Meciul a fost foarte echilibrat" a mai adaugat primul lider ATP din istorie.Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16 saptamani, adversara ei de sambata urmand a fi noul lider WTA.Wozniacki a obtinut primul ei titlu de Grand Slam din cariera, dupa doua finale pierdute, locul I in clasamentul WTA, pozitie pe care revine dupa sase ani, si premiul cel mare al competitiei, de 2,6 milioane de euro. Invinsa va primi jumatate din aceasta suma.