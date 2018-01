VIDEO Simona Halep, la conferinta de presa: "Azi, corpul meu a spus 'nu'. Nu am putut sa ma misc asa cum voiam, prea multe meciuri dure. Am plans, dar acum zambesc"

Caroline Wozniacki a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera, rezultat in urma caruia va deveni noul lider al ierarhiei WTA.

A fost a treia finala de Grand Slam pierduta de Simona Halep: Roland Garros (2014, 2017) si Australian Open (2018).

Dupa 16 saptamani consecutive, Simona Halep va ceda fotoliul de lider mondial.

In urma victoriei de sambata, daneza conduce cu 5-2 in meciurile directe cu Halep.

Castigatoarea va primi un cec in valoare de 2,6 milioane de euro, iar invinsa 1,3.

"Am plans. Dar acum zambesc", a declarat Halep, la conferinta de presa. Apoi a continuat zambind: "Da, stiu cati jucatori mari au asteptat mult timp pentru primul titlu de Grand Slam. Dar eu inca astept!""E doar un meci de tenis, dar da, sunt trista. M-am simtit pregatita, dar corpul meu nu a fost pregatit, pentru ca am avut atatea meciuri lungi. Muschii au fost obositi, picioarele nu au fost suficient de bune. Insa mental am fost pregatita. Simt ca pot infrunta orice provocare, ca pot juca impotriva oricui si sa castig.Sunt mandra de mine, am dat 100%. Viata merge mai departe. Daca voi continua sa muncesc si sa joc la fel, voi avea alte sanse. Azi, corpul meu a spus nu. NU am putut sa ma misc asa cum voiam, prea multe meciuri dure","Mi-a spus ca e foarte mandru de mine, de ce am facut la acest turneu. Ca am fost cel mai bine din punct de vedere mental si fizic si ca am luptat pana la capat. E multumit de felul in care am evoluat", a declarat Halep."Poate in primul set trebuia sa lovesc asa cum am facut-o in al doilea si in al treilea. Atunci simteam ca am energia necesara sa joc cu ea. Poate a fost o greseala. In tie-break trebuia sa fiu mai agresiva. Dar, cum am mai spus, nu mi-a mai ajuns energia. Poate de aceea nu m-am mai putut concentra si nu am mai putut sa risc. Am inceput sa simt acest joc foarte bine. Voi continua pe acest drum. Dar mai intai am nevoie de o pauza lunga. Am avut crampe in al doilea set, dar mi-am revenit in al treilea, a fost mai bine. Dar durerea inca era acolo", a precizat Simona."Am avut durere de cap si ameteala. Am picioarele umflate, dreptul. Amandoua sunt complet moarte. De aceea am nevoie de pauza. Am nevoie de investigatii, dar o sa le fac acasa",Simona Halep (1 WTA) a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki (2 WTA), in finala de la Australian Open, dupa doua ore si 49 de minute de joc.





