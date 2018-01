Presa internationala lauda jocul oferit de Halep si Wozniacki: "O finala cu suspans si agonie. Toate ingredientele unui mare meci"

Caroline Wozniacki a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera, rezultat in urma caruia va deveni noul lider al ierarhiei WTA.

A fost a treia finala de Grand Slam pierduta de Simona Halep: Roland Garros (2014, 2017) si Australian Open (2018).

Dupa 16 saptamani consecutive, Simona Halep va ceda fotoliul de lider mondial.

In urma victoriei de sambata, daneza conduce cu 5-2 in meciurile directe cu Halep.

Castigatoarea va primi un cec in valoare de 2,6 milioane de euro, iar invinsa 1,3.

"Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de aproape trei ore. S-a facut istorie, fiind primul trofeu de grand slam al lui Wozniacki si primul obtinut de o daneza. In plus, ea ii ia primul loc in clasament adversarei sale invinse Simona Halep. Aceasta din urma a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta. A promis ca se va intoarce pentru a castiga primul sau trofeu de Grand Slam. Si cine s-ar indoi ca poate reusi asta?", a scrisa notat: "Ce finala! Iar Caroline Wozniacki este o castigatoare merituoasa, dar ce rol a trebuit sa joace Simona Halep in finala...Incredibil. Doua ore, 50 de minute... epic". "Finala s-a jucat e la ora locala 19:30, dar conditiile meteo au fost brutale, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. A contat si umiditatea. Ambele jucatoare si-au testat limitele pana in final. Wozniacki a jucat superb in ultimele game-uri", au mai notat britanicii, potrivit Digi Sport.Site-ul oficial al competitiei,, a scris ca finala a fost una dintre cele mai bune din istorie: "A fost una dintre cele mai bune finale de grand slam din toate timpurile - plina de tensiune, talent, sportivitate si incapatanare"."Dupa o lupta intensa, Caroline Wozniacki a invins-o pe Simona Halep in finala Australian Open. La 27 de ani, daneza si-a oferit cel mai frumos trofeu al carierei si revine, dupa sase ani, in fruntea clasamentului mondial. Dupa o lupta fabuloasa ca intensitate, a detronat-o pe Simona Halep din fruntea clasamentului WTA", a notat sia titrat: "Wozniacki, primul Grand Slam! Halep invinsa in trei seturi", iara subliniat ca finala de la Melbourne a fost una excelenta: "Caroline Wozniacki revine pe primul loc mondial dupa o finala excelenta si agonizanta cu Simona Halep. A fost o finala la un nivel sportiv inalt, dar si cu suspans si agonie. Toate ingredientele unui mare meci"."Caroline Wozniacki a castigat Australian Open dupa un meci epic impotriva Simonei Halep. Ambele jucatoare au avut nevoie de interventia medicului", au notat jurnalistii britanici, conform Digi Sport."Wozniacki a castigat primul ei turneu de acest fel. Se intampla la mai bine de sapte ani de cand a disputat prima ei finala de Grand Slam"."Caroline Wozniacki cucereste titlul de Grand Slam la Australian Open! Se intoarce pe primul loc WTA dupa o perioada de cinci ani de zile. Wozniacki a trecut in finala de Halep si a avut nevoie de trei seturi istovitoare. Jucatoarea daneza a revenit senzational pe final dupa ce a acuzat probleme la genunchiul stang".