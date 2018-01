Gheorghe Hagi, mesaj pentru Simona Halep dupa ce a pierdut finala de la Australian Open: "Nu inceta sa crezi, titlul de Grand Slam va veni"

"Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de Grand Slam va veni. Esti o mare luptatoare si visul tau va deveni in curand realitate!", a scris Gheorghe Hagi in mesajul sau.Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16 saptamani, adversara ei de sambata urmand a fi noul lider WTA.Wozniacki a obtinut primul ei titlu de grand slam din cariera, dupa doua finale pierdute, locul I in clasamentul WTA, pozitie pe care revine dupa sase ani, si premiul cel mare al competitiei, de 2,6 milioane de euro. Invinsa va primi jumatate din aceasta suma.