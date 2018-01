Simona Halep: Jos, dar niciodata terminata

americanca Lauren Davis incheiat cu scorul 4-6, 6-4, 15-13, apoi a supravietuit unei semifinale epice cu Angelique Kerber (

6-3, 4-6, 9-7).



Nu e o scuza, e o realitate. Doar cine nu a trait asta nu intelege. Imaginile cu Simona desfigurata de oboseala in mijlocul setului secund demonstreaza ca e o mare campioana. Doar un sportiv suprem poate castiga un set in acele conditii si poate impinge meciul in decisiv.



A fost insa prea mult si pentru Simona. In fata unei alte luptatoare de talia ei, Simona a cedat. Corpul a tradat-o. Mintea ii cerea mai mult, ii cerea sa lupte, dar anatomia are limite. Deocamdata. La Roland Garros e o noua sansa. Cu lectiile invatate acum, e favorita noastra. Si a inimilor.



In finala impotriva unei alte luptatoare consacrate, Simona a platit tribut oboselii accentuate din meciurile anterioare. A fost finalista care a parcurs un maraton ca sa ajunga in varful turneului: a jucat cel mai lung meci in optimi, thriller-ul cu