VIDEO Simona Halep are probleme fizice si a cerut ajutorul medicilor in finala cu Caroline Wozniacki​

Simona Halep a acuzat probleme fizice la jumatate setului secund cu Caroline Wozniacki din finala Australian Open de sambata. Simona, care si-a masat repetat coapsa stanga in timpul setului, a cerut o paza in care fizioterapeutii turneului i-au masurat tensiunea si glicemia. In cele din urma, Simona a revenit si a cucerit setul doi, dupa ce il pierduse pe primul. Simona a dus finala in setul decisiv.Simona a aratat la jumatatea setului doi momente de slabiciune fizica, cu grimase de durere din cauza coapsei stangi, dar si cu o mina obosita. Cu toate acestea, Simona a dominat finalul setului si a impins-o pe Caroline Wozniacki in set decisiv, care are loc la momentul scrierii acestei stiri. La finalul setului doi, Simona Halep a beneficiat si de pauza de zece minute acordata de organizatori din cauza caldurii.Halep a avut o semifinala-maraton, dupa ce si in tururile anterioare jucase un meci de trei seturi.