​LIVE Text Simona Halep vs Caroline Wozniack 6-7(2), 6-3, 0-2/ Tensiune mare, miza imensa - Simona acuza si unele probleme fizice

Australian Open, finala

Simona s-a aparat cu indarjire, iar punctul i-a revenit (15-15). Din teren, Halep o fixeaza pe adversara cu un rever in cross lung (15-30). Pana si Darren Cahill pare usor coplesit de dramatismul finalei. 15-40, doua sanse de rebreak pentru Simona. Prima este insa anulata cu ajutorul serviciului (30-40). Si a doua la fel...Cat pacat! Fara vlaga, Simona trimite in fileu: minge de 3-0 pentru daneza...Contre-pied perfect gasit de Halep: egalitate...Game foarte important. Halep este neinspirata la un passing, dupa o scurta buna: minge de 3-0 pentru nordica...Retur direct castigator al Simonei: dreapta inside-in: inca o egalitate...Game imens in economia partidei. Inca o dreapta minunata a Simonei: in cross, a lovit de deasupra umarului - sansa de break. Caroline serveste incredibil cu al doilea: egalitate. Din nou dreapta face diferenta: a cata minge de break pentru Halep? Nici de aceasta data...:( Wozniacki a castigat datorita fortei loviturilor - egalitate.Simona gestioneaza bine un punct dificil de la fileu (30-0). Scoasa pe culoarul de dublu, Halep nu mai poate returna in teren cu o dreapta in cross lung (30-15). Egalitate, Caroline este agresiva cu smash-ul. Halep este inspirata din interiorul terenului: 40-30. Simona nu mai poate sa impinga bine cu picioru stang: retur in fileu - egalitate. Game complicat pentru jucatoarea noastra. Revine insa cu un serviciu cu mult slice pe careul de egalitate. Wozniacki se apara formidabil, iar la prima minge mai moale trimite decisiv - din nou egalitate. Schimburile au devenit unele de uzura, lucru care ii convine danezei...Apare break-ul pana la urma, Simona nu se poate baza prea mult pe piciorul stang, se vede dupa cum impinge la serviciu...Simona este agresiva la retur si castiga primul punct din setul decisiv...Forehand care deschide perfect terenul: 0-30, ar putea fi un moment foarte bun pentru Halep. Din pacate, desi isi alege bine momentul sa atace, Simona trimite in fileu. Caroline prinde linia, egalitate: 30-30. Din deplasare, Simona rateaza o dreapta in cross: 40-30. Halep "deseneaza" bine atacul si inchide schimbul cu o dreapta inside-in: egalitate. Daneza trimite cu 175 km/h cu "primul", are acum minge de 1-0. Game "scapat" printre degete de Halep, se face 1-0 pentru nordica...Pauza de zece minute din cauza caldurii, in curand vom intra in setul decisiv. Sunt 32 de grade Celsius, umiditatea este foarte mare - greu de rezistat in asemenea conditii...Simona pare intr-un picior in aceste momente, 0-30. Caroline joaca impecabil. Banda fileului este inca o data aliatul Simonei: 15-30. Nu pare sa se poata deplasa prea bine: ratate cu forehandul: 15-40. Simona risca cu "doiul", 30-40, ce minge a reusit cu reverul in cross! Excelent! Punct de mare jucatoare al Simonei: 30-30. Este la doua puncte de castigarea setului al doilea. Minge de set: returul danezei a fost mult in aut. Cu tot terenul liber, Halep trimite in afara terenului cu o dreapta in cross...Ce ratare...Rama a nordicei: inca o minge de set. Pe serviciul doi, Caroline este de neoprit: inca o egalitate. Aut al Simonei: minge de rebreak. Cat de bine a jucat Simona cu o dreapta inversa in unghi scurt: egalitate. Serviciu perfect la teu: inca o minge de set pentru Halep...Este fructificata, 1-1 la seturi, 6-3 pentru Halep!!!Moment important al setului, serveste Caroline. Halep risca si castiga punctul: 0-15. Vine o eroare a Simonei: 15-15. Dreapta inside-in minunata: 15-30. Simona insa se resimte, pare sa aiba dureri la piciorul stang...Caroline forteaza, dar gaseste doar fileul: 15-40, doua sanse de break pentru Simona. Aflata intr-o vizibila suferinta fizica, Halep inventeaza o dreapta in lung de linie: break! 5-3 pentru Halep...Cu un pas in teren, Simona se impune in primul schimb: dreapta in cross lung a fost perfecta. Caro face perfect tranzitia din defensiva in ofensiva: 15-15 dupa un voleu drive. Fileul ii da o mana de ajutor Simonei: 30-15. As al jucatoarei noastre: 40-15. Stalpul fileului este si el "fabricat" in Romania: inca un ajutor pentru Halep, liderul mondial isi face serviciul si conduce cu 4-3 in setul al doileaFormidabil blocheaza Halep un atac al adversarei: backhand minunat in lung de linie (15-15). Dubla greseala a danezei: 15-30. Usor vlaguita, Simona returneaza moale: 30-30. Reactie greoaie a Simonei: 40-30. Pare sa nu se simta tocmai bine...Se face egalitate, 3-3, un game in care Halep nu a aratat prea bine din punct de vedere fizicHalep revine pe terenTime-out medical cerut de Simona. Printre altele, ii este luata si tensiunea. Halep pare usor epuizata, sa speram ca nu este nimic gravDoua servicii bune, Halep revine de la 0-15. Forehand plin, trimis in cross: 40-15. Simona cere interventia fizioterapeutului. Sigura pe ea, Simona castiga punctul si game-ul: 3-2 pentru ea in setul al doileaCaro serveste cu mingi noi. Statica, Halep trimite in fileu cu reverul (15-0). As la teu al danezei (30-0). Inca un serviciu de nereturnat: 40-0. Parca prea usor isi castiga game-urile de serviciu daneza, e nevoie de putina presiune. Dubla greseala: 40-30...Poate, poate, cine stie? Din pacate, nu, nu de data asta: retur in afara terenului: 2-2 in setul al doileaSa vedem reactia Simonei dupa un asemenea game maraton pe care l-a castigat pana la urma...Wozniacki trimite perfect in cross scurt cu reverul: 0-15. Pune presiune daneza pe serviciul Simonei. Replica Simonei nu intarzie: lovitura castigatoare cu forehandul in lung de linie (15-15). Voleul drive face inca o data diferenta: 30-15 pentru Halep. Cat de bine simte mingea daneza: 30-30, se joaca la un nivel foarte inalt in acest moment. Ratare cu dreapta, minge de break pentru Wozniacki...Ar putea fi un moment foarte important al finalei...Halep joaca insa minunat: dreapta in cross lung a destabilizat-o pe Caroline - egalitate. "Hai, Simona, esti mai buna!", se aude din tribune. Wozniacki se foloseste foarte bine de forta serviciului Simonei: retur blocat perfect - din nou egalitate. Inca o dreapta "scapata": a lovit de deasupra umarului: inca o minge de break pentru daneza. Serviciul la teu o ajuta pe Halep: egalitate. Ce game avem...Cata tensiune...Cu mare parte din teren liber, Simona trimite in aut, ce sansa a ratat...Darren Cahill isi da palme pe picioare...Inca o data defensiva danezei face diferenta: a treia minge de break. Ce reactie din partea Simonei: pune o scurta de langa fileu, egalitate! Game interminabil, cel mai lung de pana acum al partidei. Dintr-o situatie foarte grea, din defensiva, Caroline trimite incredibil un passing in lung de linie: a patra minge de break. Excelent a jucat Simona acest punct! Inca o minge de break salvata. Deplasata dintr-un colt in altul, Caroline cedeaza pana la urma: avantaj Halep. Simona "ascunde" perfect o scurta, iar punctul ii revine. Halep a supravietuit intr-un game in care adversara a avut patru mingi de break...Intr-un schimb pe care l-a dominat, Simona a trimis in fileu cu reverul (15-0). Reverul in lung de linie este o arma importanta pentru daneza in aceasta finala (30-0). Un pic departe de minge, Simona rateaza cu reverul: 40-0. Game slab facut de Halep, a parut usor deconectataSimona incepe setul al doilea la serviciu. Game solid al jucatoarei noastre pana acum (40-0). Pe un "doi" trimis la risc, daneza produce un retur perfect: 40-15. Usor statica, Halep trimite in fileu de pe mediana (40-30). Simona "apasa" bine pe dreapta, punctul ii revine. 1-0 pentru Halep, a fost un game in care nu s-a simtit in jocul Simonei dezamagirea dupa pierderea primului setWozniacki castiga primul schimb: 1-0 - a inchis punctul cu un voleu drive executat ca la carte...Caro a preluat initiativa, iar acest lucru se vede si pe tabela: 2-0. As la exterior, cu mult kick: 2-1, primul punct al Simonei. Halep forteaza prea mult cu un forehand inside-out: 3-1. Daneza serveste precis si se desprinde la 4-1...Minunat a jucat Halep: control perfect, Wozniacki mai avea un pic si se "suia" pe arbitrii de linie (se apara de la cativa metri de baseline)...4-2. Schimb epuizant, Wozniacki mai face un mini break: 5-2. Patru mingi de set pentru Wozniacki: a servit impecabil. Prima sansa este fructificata, primul set ii revine danezei. A fost jucatoarea mai agresiva si mai inspirata in tiebreakDreapta inside-out: 15-0...Cat de bine a controlat schimbul Simona...Serviciu foarte bun: 30-0. Din extensie, Halep rateaza un rever: 30-15. Pe o minge cu adancime, Caro greseste cu reverul: 40-15. Doua mingi de tiebreak...Retur direct castigator, pe un serviciu al doilea moale: 40-30, game-ul se strange. Vom avea tibreak, este primul jucat vreodata intre cele doua...Cu doua "baloane", Caro iese dintr-o situatie critica, iar punctul ii revine (15-0). S-a aparat ca in filmele istorice...Halep are intiativa, insa greseste inca o data: 30-0. Dupa un serviciu foarte bun, Caro inchide schimbul cu o dreapta inversa: 40-0. Game perfect al danezei, castigat la zero: 6-5 in favoarea ei, din nou va fi presiune pe serviciul Simonei...Halep este agresiva, castiga de-o maniera categorica primul punct (15-0). As al Simonei: 30-0. Al doilea as, de aceasta data la teu: 40-0. Game la zero! Incredibil a jucat Halep in ultimele game-uri...Egalitate, 5-5, ce prim set avem!O prima minge pierduta de Caro: Halep a trimis cu multa adancime (0-15). Passing bun al Simonei, Wozniacki nu poate trece mingea peste fileu: 0-30...Ce moment important! 0-40, daneza a atat neinspirat: Hai, Simona, e momentul pentru un break care sa te tina in primul set! Usor dezechilibrata, Simona trimite in afara terenului cu backhandul in lung de linie: 15-40. As al danezei, mai ramane o singura sansa de break...Simona ataca, iar defensiva danezei cedeaza! Break la ultima strigare, 4-5, iar acum Halep va servi inca o data pentru a ramane in primul set...Halep serveste cu mingi noi. Simona inchide punctul cu un voleu drive executat perfect (15-0). Incredibila din defensiva, Halep o paseaza pe Wozniacki (30-0). Dreapta in lung de linie ratata: 30-15. Usor pe spate, Halep trimite in afara terenului un backhand in cross: 30-30. Simona gaseste un unghi scurt cu reverul, iar apoi castiga punctul cu inca un voleu drive: 40-30. Halep serveste bine, castiga game-ul, urmeaza momentul adevarului pentrua acest prim set...Banda fileului ii da inca o mana de ajutor Simonei: 0-15. Sansa se intoarce, banda tine acum cu daneza: 15-15. Din tribune se aude: "Hai, Romania!" Wozniacki o plimba mult pe Simona, iar aceasta nu poate lovi la nesfarsit din depalasare. Punctul de pana acum al finalei ii revine danezei: maratonista si-a aratat calitatile: 40-15 (Simona a trimis foarte bine o scurta, dar Caro alearga si pana in Noua Zeelanda daca este nevoie). Game-ul este trecut in contul danezei, Caroline conduce acum cu 5-2, iar presiunea se va muta pe serviciul SimoneiDreapta in cross in coltul terenului: superba lovitura a Simonei (15-0). Inca un forehand castigator, de aceasta data inside-in (30-0). Dreapta inversa de manual: 40-0. Pare un game in care o regasim pe Simona din meciul cu Kerber...Game la zero, tabela se modifica la 4-2 in favoarea danezeiEste nevoie de initiativa, de agresivitate, pana acum Wozniacki a dominat majoritatea schimburilor...Halep incearca si ea o minge inalta pentru a castiga timp, insa trimite mult in aut (15-0). Alergata dintr-o parte in alta, Simona nu mai poate returna. Este parca prea defensiva pana acum...40-0, inca o eroare fortata din partea jucatoarei noastre...A doua dubla a danezei: 40-15. Caro este jucatoarea mai inspirata, simte foarte bine mingea, se face 4-1...Neinspirata la fileu, Simona este salvata de o minge pe tusa (15-0). Primele momente in care Caro incepe sa ne arate celebrele ei "baloane": mingi inalte, moi, care nu dau ritm...Halep are insa raspuns pana acum...Game alb, Halep "apare" si ea pe tabela in aceasta finalaSe aude "Simona, Simona!" din tribuneCaroline a surprins in aceste prime game-uri: nu s-a aparat, a iesit la atac si a facut diferenta cu lovituri aspre...Sa asteptam replica SimoneiSe joaca intens de la inceput, schimburi dure, Caro ramane agresiva si castiga punctul cu un forehand perfect plasat (15-0). Prima dubla greseala a partidei: egalitate. Intrata in teren pe o minge inalta, Halep trimite decisiv cu dreapta in cross lung (15-30). Din pacate, vine o eroare la retur: cata variatie la serviciu pentru daneza...Scapa Simona un rever: minge de 3-0 pentru Wozniacki...Inca un game sigur pentru nordica, se face 3-0 in debutul finalei de la MelbourneO eroare cu reverul in lung de linie: 0-15. Cu terenul "deschis", Wozniacki nu iarta: 0-30, dupa un rever castigator in lung de linie. Dupa un serviciu perfect la teu, Halep inchide punctul cu siguranta (15-30). Doua mingi de break: daneza a fost agresiva, a facut pasul in teren (15-40). Pana acum, serviciul nu prea o ajuta pe Simona. Banda fileului este "romaneasca", un mic ajutor pentru Halep (30-40). Vine break-ul, pana acum daneza este (surprinzator) jucatoarea mai agresivaMeciul a inceput cu Caroline la serviciu. Daneza serveste perfect la exterior, cu mult efect. Un prim retur ratat al Simonei: 30-0. Se simte presiunea, "pluteste" deasupra arenei centrale de la Melbourne...Se face rapid 40-0. Venita la fileu, Simona agata perfect o minge cu un voleu de backhand: 40-15. Caro isi deschide foarte bine terenul cu serviciul, game-ul ii revine fara nicio emotieMarijana Veljovic este arbitrul din scaun al finalei de la Australian OpenTrebuie sa ne asteptam la un adevarat razboi al nervilor, cu daneza incercand orice pentru a o scoate din ritm pe SimonaA inceput incalzireaLa intrarea in arena, Simona a trecut la cativa centimetri de trofeu...Sa speram ca il va lua acasa la finalul disputei...Primele imagini de la vestiare: Simona pare foarte concentrata. Prima intra pe "Rod Laver" Caroline WozniackiCraig O'Shannessy, analist al turneului de la Antipozi: "Totul e clar, Caroline Wozniacki va pune toate mingile in teren si o va lasa pe Halep sa se autodistruga""Simona trebuie sa fie la 100% pentru a castiga trofeul, Caroline stie ce are de facut, are un plan tactic foarte bine pus la punct, iar Halep are nevoie sa fie agresiva" -"Ambele par sa se pregateasca pentru ceea ce e mai rau, iar asta pentru ca au pierdut deja doua finale" -Dupa Roland Garros 2014 si Roland Garros 2017, Simona se afla inca o data la un succes distanta de accesul pe lista jucatoarelor castigatoare de Grand Slam, ierarhie unde Romania este reprezentata deja de Virginia Ruzici (Roland Garros 1978)"Este unul din cele mai importante meciuri din istorie: niciuna nu a castigat vreun Grand Slam, se afla in joc locul intai mondial, ambele au pierdut deja doua finale" -Site-ul oficial de la Australian Open face si o predictie: finala va fi de trei seturi, cu Simona favorita sa se impuna. Vom vedea in curand ce va fi2017, Turneul Campioanelor: 6-0, 6-2 pentru Wozniacki2017, Eastbourne (iarba): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Stuttgart (zgura): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Dubai (hard): 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep2013, New Haven (hard): 6-2, 7-5 pentru Halep2012, Dubai (hard): 6-2, 6-3 pentru Wozniacki16 - Shenzhen (WTA), in 2018, Madrid (Premier Mandatory), in 2017, Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 201312 - Beijing (Premier Mandatory) Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), in 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.27 - 2017 - Tokyo (Pan Pacific), Turneul Campioanelor; 2016 - Tokyo (Pan Pacific), Hong Kong; 2015 - Kuala Lumpur; 2014 - Istanbul; 2013 - Luxembourg; 2012 - Seoul, Moscova; 2011 - Dubai, Indian Wells, Charleston, Bruxelles, Copenhaga, New Haven; 2010 - Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo (Pan Pacific), Beijing; 2009 - Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 - Stockholm, New Haven, Tokyo (Japan Open).24 - 2018 - Auckland; 2017 - Doha, Dubai, Miami, Eastbourne, Bastad, Toronto; 2015 - Auckland, Stuttgart; 2014 - US Open, Tokyo (Pan Pacific); 2013 - Indian Wells; 2012 - Copenhaga, Sofia; 2011 - Doha, Stuttgart; 2010 - Indian Wells, Turneul Campioanelor; 2009 - Memphis, Charleston, Madrid, Bastad, US Open; 2008 - Luxembourg.