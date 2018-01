CE Handbal (m): Spania si Suedia se vor intalni in finala competitiei

In prima semifinala a zilei, Spania a trecut de Franta, cu scorul de 27-23 (15-9), iar Suedia a dispus de Danemarca, dupa prelungiri, scor 35-34 (16-14, 28-28).Un moment special s-a petrecut in a doua semifinala, cand danezul Mikkel Hansen, in minutul 46, a marcat al 189-lea gol al sau la un Campionat European, devenind astfel golgheterul all-time al competitiei, potrivit EHF. Hansen a marcat 13 goluri in total, in meciul cu Suedia.Pentru castigarea trofeului se vor duela Spania si Suedia, iar pentru medaliile de bronz vor juca Franta si Danemarca, ambele partide fiind programate duminica.Tot vineri, in meciul pentru locurile 5-6, Croatia a invins Cehia, cu scorul de 28-27.Nationala Romaniei a evoluat in turul II preliminar al competitiei, dar a incheiat, in iunie 2017, pe locul 3 o grupa din care au mai facut parte Belarus, Serbia si Polonia, si a ratat calificarea la turneul final, unde au ajuns doar primele doua clasate.Campioana europeana en-titre este Germania, care la editia din 2016 s-a impus in finala, in fata Spaniei, cu scorul de 24-17.