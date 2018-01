Martina Navratilova, despre faptul ca Halep nu are un sponsor: "Care e problema? Pentru ca este romanca? Pentru ca nu e inalta si blonda?"

"Este ridicol! Nu stiu ce s-a intamplat cu Adidas... Ceea ce stiu este ca asta nu i s-ar fi intamplat niciodata unui barbat. Niciodata. Sunt sigura ca Simona va gasi un nou sponsor, dar faptul ca nu are unul este de neinteles si incredibil pentru mine, in sensul negativ al cuvintelor","Sper ca cei de la Adidas regreta acum. Iar daca Simona nu-si va gasi un sponsor inseamna ca ceva este intr-adevar in neregula cu tenisul! Dar situatia actuala este deja... Care e problema? Pentru ca este romanca? Pentru ca nu e inalta si blonda? Simona este o femeie remarcabila, cu o mare personalitate!Este foarte profesionista atat pe teren, cat si in afara lui, iar fanii o iubesc. Ea este genul de femeie pe care il vrem drept model pentru copiii nostri. Nu inteleg de ce nicio companie nu s-a trezit inca sa spuna: "Aceasta este sportiva pe care ne mandrim sa o sprijinim!",Simona Halep a ramas fara sponsor tehnic de la finalul anului trecut, dupa ce contractul cu Adidas a expirat. Halep colabora cu producatorul german de echipament sportiv din anul 2014. Potrivit presei, Simona Halep a cerut renegocierea contractului, insa Adidas a refuzat.De atunci, jucatoarea nascuta la Constanta evolueaza intr-o rochie rosie, pe care a comandat-o de pe un site din China. Potrivit El Pais, Simona Halep ar avea o oferta de la Nike, de 1,3 milioane de euro pe an.Simona Halep si Caroline Wozniacki se vor intalni, sambata, in finala de la Australian Open, fiecare dintre cele doua jucatoare incercand sa-si treaca in palmares primul titlu de Grand Slam din cariera. Disputa de pe "Rod Laver Arena" va avea loc de la ora 10:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Eurosport si LIVE Text pe HotNews.ro.